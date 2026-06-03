Pasaules hokeja čempionāts Šveicē jau ierakstīts hokeja statistikas grāmatās.
Latvijai tas atnesa visu laiku otru augstvērtīgāko rezultātu – 6. vietu, lai gan pirms turnīra tikai lielākie optimisti bija pārliecināti, ka mūsējie spēs iekļūt ceturtdaļfinālā.
Kas bija šīs komandas spēks? Galvenais treneris Harijs Vītoliņš turnīra gaitā vairākkārt izcēla komandas raksturu un smagu darbu, jo ar to izdevies izcīnīt panākumus pret Vāciju un ASV. Tajā pašā laikā tieši rakstura kaut kādā ziņā pietrūka, lai pārspētu pēdējos gados mums tik neparocīgos austriešus vai iedabūtu kaut vienu ripu norvēģu vārtos.
Kā jau jebkurā komandā, arī Latvijas 2026. gada pavasara modelī bija savi solisti (līderi), kas vilka vezumu uz priekšu, un arī savi klavieru nesēji, mazāk pamanāmi un ar mazāku spēles laiku, taču cerams, ka tieši šie puiši guva vērtīgāko pieredzi, kas tiem noderēs tālākajā hokeja ceļā. "Latvijas Avīze" piedāvā savu vērtējumu par Latvijas izlases spēlētājiem, tos katrā ampluā sarindojot pēc dotā pienesuma kopējā mērķa sasniegšanā.
Vārtsargi
- Kristers Gudļevskis – 7 spēles, četras uzvaras, atvairīti 94,62% metienu, vidēji spēlē ielaistas 1,44 ripas, divas "sausās" uzvaras.
Gudis, kā viņu dēvē gan komandā, gan līdzjutēju aprindās, aizvadīja savu labāko pasaules čempionātu karjerā. Spēles ar Vāciju un ASV bija izcilas, arī pret spēcīgo Šveici, tikai pateicoties vārtu vīram, Latvija ilgi spēja saglabāt intrigu. Latvijas izlase tikai ar izcilu vārtsarga sniegumu spēj sasniegt ko ievērojamu, un šis gads nebija izņēmums, ja ir, kas ķer ripas, tad punkti krājas. Izcili.
- Mareks Mitens – viena spēle, atvairīti 80% metienu, vidēji ielaistas 8,69 ripas.
Pasaules čempionāta debija Mitenam iekrita pret vienu no labākajām čempionāta komandām Somiju un pēc sešām ielaistām ripām viņam turnīrs bija beidzies. Mitens ir laba līmeņa vārtsargs, bet Šveicē savu potenciālu neparādīja.
- Gustavs Grigals – atvairīti 85,71% metienu, ielaistas 3,23 ripas spēlē.
Nospēlēja nepilnas 19 minūtes, laukumā dodoties brīdī, kad spēles liktenis pret somiem jau bija izšķirts. Tāda ir komandas otrā vai trešā vārtsarga loma.
Aizsargi
- Oskars Cibuļskis – 0+0, lietderības rādītājs +5, vidēji 18:08 minūtes spēlē, divi metieni, divas soda minūtes.
Komandas veterāns un reizē arī labākais Latvijas izlases aizsargs šajā turnīrā. Aizsargu snieguma vērtējumā bieži priekšplānā tiek izvirzīts lietderības rādītājs, un Osis šajā turnīrā ar atrāvienu bija priekšā pārējiem. Par Cibuļski var teikt kā par vīnu, jo vecāks, jo labāks, un vismaz vēl viens pasaules čempionāts viņam būtu pa spēkam.