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#hokejisti #izlase #sacensības #sportisti

Latvijas hokeja izlases solisti un klavieru nesēji

Gints Narogs / Latvijas Avīze
2026. gada 03. jūnijs, 00:00
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2026. gada 03. jūnijs, 00:00
Sandis Vilmanis (centrā) ar ātrumu un spēku spēj apspēlēt vairākus pretiniekus uzreiz.
Sandis Vilmanis (centrā) ar ātrumu un spēku spēj apspēlēt vairākus pretiniekus uzreiz.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Pasaules hokeja čempionāts Šveicē jau ierakstīts hokeja statistikas grāmatās.

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 Latvijai tas atnesa visu laiku otru augstvērtīgāko rezultātu – 6. vietu, lai gan pirms turnīra tikai lielākie optimisti bija pārliecināti, ka mūsējie spēs iekļūt ceturtdaļfinālā.

Kas bija šīs komandas spēks? Galvenais treneris Harijs Vītoliņš turnīra gaitā vairākkārt izcēla komandas raksturu un smagu darbu, jo ar to izdevies izcīnīt panākumus pret Vāciju un ASV. Tajā pašā laikā tieši rakstura kaut kādā ziņā pietrūka, lai pārspētu pēdējos gados mums tik neparocīgos austriešus vai iedabūtu kaut vienu ripu norvēģu vārtos.

Kā jau jebkurā komandā, arī Latvijas 2026. gada pavasara modelī bija savi solisti (līderi), kas vilka vezumu uz priekšu, un arī savi klavieru nesēji, mazāk pamanāmi un ar mazāku spēles laiku, taču cerams, ka tieši šie puiši guva vērtīgāko pieredzi, kas tiem noderēs tālākajā hokeja ceļā. "Latvijas Avīze" piedāvā savu vērtējumu par Latvijas izlases spēlētājiem, tos katrā ampluā sarindojot pēc dotā pienesuma kopējā mērķa sasniegšanā.

Vārtsargi

  • Kristers Gudļevskis – 7 spēles, četras uzvaras, atvairīti 94,62% metienu, vidēji spēlē ielaistas 1,44 ripas, divas "sausās" uzvaras.

Gudis, kā viņu dēvē gan komandā, gan līdzjutēju aprindās, aizvadīja savu labāko pasaules čempionātu karjerā. Spēles ar Vāciju un ASV bija izcilas, arī pret spēcīgo Šveici, tikai pateicoties vārtu vīram, Latvija ilgi spēja saglabāt intrigu. Latvijas izlase tikai ar izcilu vārtsarga sniegumu spēj sasniegt ko ievērojamu, un šis gads nebija izņēmums, ja ir, kas ķer ripas, tad punkti krājas. Izcili.

  • Mareks Mitens – viena spēle, atvairīti 80% metienu, vidēji ielaistas 8,69 ripas.

Pasaules čempionāta debija Mitenam iekrita pret vienu no labākajām čempionāta komandām Somiju un pēc sešām ielaistām ripām viņam turnīrs bija beidzies. Mitens ir laba līmeņa vārtsargs, bet Šveicē savu potenciālu neparādīja.

  • Gustavs Grigals – atvairīti 85,71% metienu, ielaistas 3,23 ripas spēlē.

Nospēlēja nepilnas 19 minūtes, laukumā dodoties brīdī, kad spēles liktenis pret somiem jau bija izšķirts. Tāda ir komandas otrā vai trešā vārtsarga loma.

Aizsargi

  • Oskars Cibuļskis – 0+0, lietderības rādītājs +5, vidēji 18:08 minūtes spēlē, divi metieni, divas soda minūtes.

Komandas veterāns un reizē arī labākais Latvijas izlases aizsargs šajā turnīrā. Aizsargu snieguma vērtējumā bieži priekšplānā tiek izvirzīts lietderības rādītājs, un Osis šajā turnīrā ar atrāvienu bija priekšā pārējiem. Par Cibuļski var teikt kā par vīnu, jo vecāks, jo labāks, un vismaz vēl viens pasaules čempionāts viņam būtu pa spēkam.

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  • Alberts Šmits – 0+4, lietderības rādītājs +1, vidēji 21:47 minūtes spēlē, 15 metieni.

Latvijas hokeja tīrradnis, kurš 18 gados spēj izcelties uz pieaugušu vīru fona. Šmitijam šī bijusi varena sezona, debija olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātā, pirmā pilnā sezona vīru hokejā, bet pats aizraujošākais un svarīgākais brīdis gaidāms šā mēneša beigās NHL drafta ceremonijas laikā. Cīrihē bija vārtu stabiņu "karalis", liela vēlme gūt vārtus, taču ne vienmēr ripa sasniedz pretinieku vārtsargu. Alberts kļūs tikai labāks, būs stabils NHL pirmo divu pāru aizsargs, bet mums atliek turēt īkšķus, lai izlasē redzētu viņu regulāri.

  • Artūrs Andžāns – 0+2, lietderības rādītājs +1, vidēji 14:32 minūtes spēlē, astoņi metieni, četras soda minūtes.

Vēl viens debitants, kurš ļoti patīkami pārsteidza. Fiziski spēcīgs, māk iedot pretiniekam kaulā un nebaidās arī iet uz pretinieku vārtiem, kā epizodē spēlē pret norvēģiem, nozogot vārtsargam ripu. Potenciāls nākotnes Latvijas izlases aizsardzības balsts.

  • Kristaps Zīle – 0+2, lietderības rādītājs -2, vidēji 16:53 minūtes spēlē, četras soda minūtes, septiņi metieni.

Kā allaž cīnītājs, tas, kurš pirmais metīsies ripas ceļā. Viens no diviem aizsargiem, kas tika laukumā vairākumā (arī Šmits), ātrs un spēcīgs metiens. Sliktākā epizode ar nevajadzīgu noraidījumu pret somiem, kad iegāza komandu, atstājot to lielajā mazākumā. Izlases patstāvīgā vērtība.

  • Miks Tumānovs – 1+1, lietderības rādītājs +1, vidēji 9:42 minūtes spēlē, deviņi metieni.

Vienīgais aizsargs, kurš guva vārtus, lai gan spēles laika ziņā bija otrais no beigām. Tehniski šis Mikam bija otrais pasaules čempionāts, praktiski pirmais, tāpēc kā debitantam viss bija labi. Hokejists, kuram patīk un piestāv smaidīt.

  • Ralfs Freibergs – 0+0, neitrāla lietderība, vidēji 13:39 minūtes spēlē, trīs metieni.

Kādreiz teica, labs aizsargs ir nemanāms aizsargs. Lai gan modernajā hokejā tā īsti vairs nav, tomēr Latvijas hokeja patriotiskākais hokejists mierīgi un pārliecinoši tika galā ar saviem pienākumiem.

  • Roberts Mamčics – 0+1, neitrāla lietderība, vidēji 15:20 minūtes spēlē, sešas soda minūtes, trīs metieni.

Nospēlēja savā līmenī, lai gan bijuši turnīri, kurā Mamuts met arī golus (2024. gadā trīs ripas!). Bija pāris nevajadzīgu noraidījumu. Fiziski spēcīgs ar varenu augumu – kopā ar slidām pārliecinoši divmetrinieku klubiņā, kuru pretinieki respektē.

  • Kristofers Bindulis – 0+0, lietderības rādītājs -1, vidēji 9:31 minūte spēlē, viens metiens.

Uz pasaules čempionātu tika pēdējā brīdī, aizstājot savainoto Arvilu Bergmani. Pēc spēles ar Somiju Latvijas izlase pārgāja uz septiņiem aizsargiem un acīm redzot bija iemesls, kāpēc tieši Bindulis izrādījās liekais.

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Uzbrucēji

  • Rūdolfs Balcers – 7+3, lietderība +6, vidēji 22:03 minūtes spēlē, 24 metieni, divas soda minūtes.

Kapteiņa uzšuves C burts uz krekla Balcim deva jaunu uzrāvienu izlasē, jo pirms tam 12 oficiālās spēlēs valstsvienībā viņš palika tukšā. Spēlēja sev ierastos apstākļos, Latvijas hokeja hrestomātijā paliks viņa uzruna komandas biedriem pirms spēles ar jeņķiem. Ja vien Latvija tiktu pusfinālā, būtu pelnījis tikt turnīra simboliskajā izlasē.

  • Sandis Vilmanis – 4+7, lietderība +7, vidēji 23:17 minūtes spēlē, 31 metiens, četras soda minūtes.

Lielākais spēles laiks visā turnīrā starp uzbrucējiem. Tik jaudīgu sniegumu un ātrumu Latvijas izlases rindās sen nebija nācies vērot. Ne velti Ziemeļamerikā ieguvis iesauku Vilmaniaks, labā nozīmē ārdījās arī Cīrihē. Cerams, ar pieredzi nāks arī prasme vēl labāk iedabūt ripu vārtos.

  • Deniss Smirnovs – 3+6, lietderība +3, vidēji 18:51 minūte spēlē, 14 metieni.

Iemests vadošajā maiņā, neapjuka, bija kā līme starp tehnisko Balceru un eksplozīvo Vilmani. Cerams, ka nopelnīja labu līgumu labā komandā. Jāuzlabo sniegums iemetienos.

  • Haralds Egle – 2+3, lietderība +1, vidēji 17:24 minūtes spēlē, 15 metieni.

Pēc sarežģītas un traumu pilnas sezonas pasaules čempionātā Egle patīkami pārsteidza. Cīnītājs, kurš spēj maiņas partnerim ar piespēlēm kā konfektēm izkārtot štelles.

  • Eduards Tralmaks – 2+4, lietderība +2, vidēji 18:03 minūtes spēlē, deviņi metieni.

Žēl, ka nebija iespēja Melleņu barona spēli redzēt uz Šveices vai Vācijas hokejistu fona. Cepuri nost, ka uzreiz steidza izlasei palīgā no Amerikas. Līderis, labs runātājs un hokejists, kurš spēj būt paškritisks. Diemžēl šosezon nepiedzīvoja debiju NHL, lai gan bija to pelnījis.

  • Renārs Krastenbergs – 2+1, lietderība -2, vidēji 16:17 minūtes spēlē, 13 metieni, sešas soda minūtes.

Smadzeņu satricinājums pirmajā treniņā, pārdauzīts pirksta gals turpinājumā. Caur sāpēm un ciešanām Krastijs pie savu vārtu guvuma tika, taču noteikti būtu vēl produktīvāks, ja ne minētās likstas. Hokejists, kurš māk iedabūt ripu vārtos.

  • Mārtiņš Dzierkals – 2+2, lietderība -2, vidēji 17:27 minūtes spēlē, 13 metieni, četras soda minūtes.

Melnā darba darītājs, inteliģents hokejists arī ārpus ledus laukuma. Pēc Tralmaka ierašanās nebija vairs tik pamanāms otrajā maiņā. Stabila izlases vērtība.

  • Toms Andersons – 1+1, lietderība -2, vidēji 14:54 minūtes spēlē, deviņi metieni, divas soda minūtes.

Klusais darītājs, sākumā spēle negāja, tomēr nospēlēja savā līmenī, lai gan arī pēc tam, kad austrietis ar slidu sagrieza kāju, varēja palikt arī malā.

  • Oskars Batņa – 0+3, lietderība -4, vidēji 18:22 minūtes spēlē, 14 metieni, astoņas soda minūtes.

Spēka iemiesojums, cīnītājs vārtu priekšā, kur gan šoreiz pietrūka veiksmes. Māk pretiniekam ierādīt viņa vietu.

  • Kristaps Skrastiņš – 0+0, lietderība -1, vidēji 8:50 minūtes spēlē, deviņi metieni.

Ceturtās maiņas spēlētājs, kura nospēlēto minūšu līkne turnīra pirmajā pusē gāja augšup. Nākotnē pretendēs uz lielāku lomu.

  • Filips Buncis – 0+0, lietderība -1, vidēji 6:40 minūtes spēlē, divi metieni.

Turnīra 13. uzbrucējs, ar limitētu spēles laiku, bet, kad bija laukumā, darbiņu paveica.

  • Oskars Lapinskis – 0+0, lietderība -1, vidēji 7:01 minūte spēlē, pieci metieni, divas soda minūtes.

Ātrs, enerģisks, lai gan līdzīgi kā Skrastiņš nav augumā liels.

  • Gļebs Prohorenkovs – 0+0, lietderība -1, vidēji 6:31 minūte spēlē, viens metiens.

Pērn uz brīdi bija pat pirmās maiņas centrs, šogad ceturtajā, laiku dalot ar Bunci. Gribētos redzēt lielāku progresu.

  • Olivers Mūrnieks – 0+0, lietderība -2, vidēji 4:56 minūtes spēlē, viens metiens.

Jaunākais turnīra spēlētājs, kuram kļūdas netika piedotas, pēc mača ar Austriju reti tiekot laukumā un beigās vispār paliekot malā. Šis turnīrs bija avanss nākotnei.

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Foto: Lasi.lv

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