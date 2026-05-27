Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo dziedātāju Normundu Rutuli, tāpēc viņa krimināllieta nosūtīta tiesai vispārējā kārtībā. Prokuratūra apsūdzētajam bija piedāvājusi reālu brīvības atņemšanas sodu.
Neminot personas vārdu, prokuratūra otrdien informēja, ka šogad 14. marta vakarā vīrietis, atrodoties alkohola ietekmē ar minimālā alkohola koncentrāciju izelpotajā gaisā 2,01 promile, Rīgā pa Lāčplēša ielu virzienā no Ernesta Birznieka-Upīša ielas uz Satekles ielas pusi vadīja automašīnu "Cupra Formentor". Apsūdzētais iebrauca pretējā braukšanas joslā, izraisot sadursmi ar pretī braucošo automašīnu "Mercedes Benz". Pēc apsūdzības uzrādīšanas vīrietis teicis, ka savu vainu viņš atzīst pilnībā un izdarīto nožēlo.
Par šādu noziedzīgu nodarījumu Krimināllikumā paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai probācijas uzraudzība, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. Tāpat tiek konfiscēts noziedzīgu nodarījumu izdarījušai personai piederošais transportlīdzeklis, savukārt gadījumā, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts ar citai personai piederošu transportlīdzekli, no vainīgā tiek piedzīta pilna vai daļēja šā transportlīdzekļa vērtība.
Par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu sākta administratīvā lietvedība.
Prokuratūra norādīja, ka lielākoties kriminālprocesi par transportlīdzekļa vadīšanu reibumā tiek pabeigti prokuratūrā ar prokurora priekšrakstu par sodu vai nosūtīti tiesai vienošanās procesa kārtībā. Tas nozīmē, ka prokurors pēc savas, apsūdzētā un viņa aizstāvja iniciatīvas var slēgt vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, ja ir noskaidroti apstākļi, kas attiecas uz pierādīšanas priekšmetu, un apsūdzētais piekrīt viņam inkriminētā nodarījuma apjomam, kvalifikācijai, radītā kaitējuma novērtējumam un vienošanās procesa piemērošanai. Pēc vienošanās noslēgšanas krimināllietas materiālus kopā ar vienošanās protokolu prokurors nosūta tiesai, ierosinot tai apstiprināt noslēgto vienošanos.
Bet šajā gadījumā lieta nosūtīta tiesai vispārējā kārtībā, jo prokurorei ar apsūdzēto nav izdevies vienoties par soda veidu un mēru. Prokuratūrā apstiprināja, ka apsūdzētajam piedāvāts vienoties par reālu brīvības atņemšanas sodu, taču konkrētu termiņu nekomentēja.
Žurnāla "Privātā Dzīve" žurnāliste maija sākumā sastapusi Rutuli kāda veikala atklāšanas pasākumā, un mūziķis sarunā teicis, ka viņa dzīve ir mainījusies. Autovadītāja tiesības Rutulim ir atņemtas, bet visbūtiskākās izmaiņas skārušas viņa pašsajūtu un veselību, notikušais kalpojis par pamudinājumu pieņemt lēmumu nelietot alkoholu: "Nelietoju alkoholu un daudz labāk guļu."
Savukārt martā drīz pēc notikušā Rutulis sociālajā medijā "Facebook" publicēja atvainošanos un rakstīja: "Man kauns! Gribas zemē ielīst. Ar milzīgu nožēlu atzīstu, ka mans tā vakara lēmums dzērušam sēsties pie stūres nav attaisnojams. Tā ir mana un tikai mana vaina, gan par to, ka neatturēju sevi iedzert, gan par to, ka tādā stāvoklī biju pie stūres, apdraudot jūs visus."
