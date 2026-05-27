ASV viceprezidentiem ierasts atrasties prezidenta dziļā ēnā, taču mileniāli Dž. D. Vensu sāk uzskatīt par jaunās amerikāņu elites seju. 

Viņu dēvē par Donalda Trampa ķēdes suni, mediju provokatoru un iespējamo nākamo ASV prezidentu.

Ne no kurienes nākušais Dž. D. Venss plaša eiropiešu uzmanības loka interesi piesaistīja jau nepilnu mēnesi pēc stāšanās viceprezidenta amatā. Paralēles ar viņa šokējošo uzstāšanos Minhenes 61. drošības konferencē meklēja Vinstona Čērčila Fultonas runā, bet Vensa paustā raisīto efektu salīdzināja ar Romas impērijas sašķelšanos rietumu un austrumu daļās. Tieši ASV viceprezidents pasaules acīs kļuva par šīs jaunās lūzuma līnijas formālo iniciētāju.

Venss 2025. gada 14. februārī faktiski ķērās pie tā, ko amerikāņi nekad iepriekš nebija darījuši, – devās uzbrukumā savu NATO sabiedroto vērtībām, akcentējot, ka galvenie draudi Eiropas demokrātijām ir iekšēji: "Ja valdība nespēj aizsargāt savus pilsoņus un ļauj lielu pilsētu ielām pārvērsties par haosa zonām, tas nozīmē, ka valdības nepilda savus pienākumus." Kritizējot politisko cenzūru Lielbritānijā, Venss konstatēja: "Tā nav demokrātija, bet gan jauna autoritārisma forma." Reakcija nebija jāgaida ilgi – lietuviešu izdevniecība "Sofoklis" 4. martā atsauca no pārdošanas Dž. D. Vensa grāmatu "Hilbilija elēģija".

Atbilde uz jautājumu "Kāpēc Tramps?"

