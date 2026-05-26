“Microsoft” līdzdibinātājs un miljardieris Bils Geitss sniedzis pārsteidzoši atklātu atbildi uz vienu no senākajiem jautājumiem — vai nauda cilvēku padara laimīgāku, raksta "The Times of India".
Jaunu diskusiju vilni izraisījuši viņa izteikumi 2019. gada “Reddit AMA” sesijā, kas atkal kļuvuši populāri sociālajos tīklos un medijos. Geitss tieši atzina, ka finansiālā labklājība viņa dzīvi ir padarījusi laimīgāku — taču ne jau jahtu vai greznu īpašumu dēļ.
Atbildot uz kāda lietotāja jautājumu, vai miljardi viņu ir darījuši laimīgāku, Geitss sacīja: “Jā. Man nav jāuztraucas par medicīnas vai izglītības izdevumiem.”
Pēc uzņēmēja teiktā, lielākā bagātības priekšrocība ir brīvība no pastāvīgām raizēm par naudu, neparedzētiem tēriņiem un finanšu krīzēm. Vienlaikus viņš uzsvēra:
“Protams, nav nepieciešams miljards, lai to sasniegtu.”
Geitsa komentārs izraisījis plašu rezonansi, jo daudzi tajā saskatījuši nevis tipisku “miljardiera filozofiju”, bet gan ļoti piezemētu skatījumu uz ikdienas dzīvi.
Rakstā norādīts, ka Geitss būtībā nodalījis jēdzienus “ekstrēma bagātība” un “finansiālā stabilitāte”. Viņaprāt, lielāko laimes sajūtu sniedz nevis pārmērīga greznība, bet iespēja nebaidīties no medicīnas rēķiniem, darba zaudēšanas vai parādiem.
Ko rāda pētījumi?
Ekonomisti un psihologi jau gadu desmitiem pēta saikni starp ienākumiem un laimes sajūtu. Nobela prēmijas laureāts Daniels Kānemans kopā ar ekonomistu Angus Deaton secinājis, ka emocionālā labklājība pieaug līdz ar ienākumiem — galvenokārt tāpēc, ka nauda samazina stresu un nenoteiktību.
Tomēr lielākā daļa pētnieku ir vienisprātis: pēc tam, kad sasniegts pamata finansiālās stabilitātes līmenis, naudas ietekme uz laimi kļūst ievērojami mazāka.
