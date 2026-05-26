Potenciālais iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) apstiprināšanas gadījumā nozarē sola "pietiekami kardinālas izmaiņas", uzsvaru liekot uz civilās aizsardzības pilnveidošanu un imigrācijas ierobežošanu.
Dombrava teica, ka viņa prioritātes būs civilās aizsardzības jomas pilnveidošana un sakārtošana, īpašu uzmanību pievēršot kritiskās infrastruktūras sagatavošanai dažādu militāru un teroristisku uzbrukumu varbūtībai. "Plānoju vismaz sākt šo procesu, jo skaidrs, ka tik īsā laikā būs sarežģīti visu pilnvērtīgi pabeigt," piebilda politiķis.
Tāpat Dombravas prioritāte būšot imigrācijas ierobežošana un "daudz stingrāka kontrole", tostarp viņš sola ieviest ierobežojumus jaunu uzturēšanās atļauju izsniegšanai. Dombrava apņēmies arī pakāpeniski ieviest paša vadītās parlamentārās izmeklēšanas komisijas saistībā ar imigrācijas problēmām galaziņojumā izteiktās rekomendācijas.
Starp Dombravas prioritātēm būšot arī iekšlietu dienestu modernizācija,
tostarp, ieviešot bezpilota lidaparātu sistēmas un automatizētās sistēmas. Tas nozīmēšot arī sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pilnveidot detekcijas spējas gaisa telpas apdraudējumu gadījumā.
Politiķis cer, ka ilgtermiņā par normu kļūs bērnu īpaša aizsardzība pret dažāda veida apdraudējumiem.
"Es domāju, ka izmaiņas būs pietiekami kardinālas, īpaši imigrācijas politikā. Bet varbūt nesākšu ar solījumiem, lai seko tie darbi," uzsvēra Dombrava un piebilda, ka iekšlietu dienestiem "būšot jādarbojas noteikti citādāk".
Dombravam ir padomā ministra biroja darbinieki un parlamentārais sekretārs, taču pirms Saeimas balsojuma par Andra Kulberga (AS) valdību viņš tos nepubliskos.
Pozitīva parlamenta balsojuma gadījumā Dombrava Saeimas mandātu, visticamāk, noliks uz ministra pilnvaru laiku.
1988. gadā dzimušais parlamentārietis un zemessargs Dombrava bijis arī vairāku iepriekšējo Saeimas sasaukumu deputāts. Patlaban viņš ir Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas loceklis, Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas loceklis un Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja biedrs.
"Apvienotā saraksta" (AS) politiķis Andris Kulbergs, kuram Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosauks sava Ministru kabineta sastāvu.
Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju.
Valsts prezidents pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot ierobežotu laiku. Jauno valdību apņēmušies veidot AS, Nacionālā apvienība (NA), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Jaunā vienotība" (JV).
