Interesantākie notikumi pasaules čempionātā vēl tikai gaidāmi, otrdien pēc kvalificēšanās meistarsacīkšu ceturtdaļfinālam sacīja Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase pasaules čempionāta septītajā spēlē ar 8:1 (3:0, 2:1, 3:0) sagrāva Ungāriju, A grupā garantējot vismaz ceturto vietu un ceturtdaļfinālu.
"Es domāju, ka viss interesantākais vēl priekšā," pēc spēles sarunā ar žurnālistiem sacīja Vītoliņš. "Puišiem liels paldies par to, kā viņi sagatavojās šim mačam. Ir visgrūtākais, kad visi no tevis gaida tikai vienu, bet sports ir sports un katra izlase cīnās par saviem mērķiem."
Treneris atzīmēja, ka šajā mačā netika pieļautas kļūdas kā spēlē pret Lielbritāniju, kad pirmās piecas minūtes neizdevās, taču Sanda Vilmaņa noraidījums septītajā minūtē visu varēja pavērst uz citu pusi. "Labi, ka tiesnesis nolēma piešķirt divas, nevis piecas minūtes," par noraidījumu teica Vītoliņš. "Nostāvējām un tālāk viss aizgāja, kā tam jānotiek."
Valstsvienības stūrmanis piebilda, ka bija kļūdas un neizdevās nospēlēt uz simt procentiem, tomēr kopumā hokejisti padarīja labu darbu un sajuta arī vārtu garšu.
"Guvām skaistus vārtus, arī vairākums funkcionēja un pieci pret pieci [spēlējam labi],"
sacīja treneris. "Es domāju, ka viņi sajuta to pārliecību sevī, ka var panākt daudz ko. Un, kā jau iepriekš teicu, šai komandai ir raksturs, neskatoties uz to, ka mums ir deviņi debitanti. Šī komanda ir darba komanda, kas gatava viens par otru cīnīties."
Izlases galvenais treneris arī atzīmēja, ka šodienas mačā komanda labi darbojās nevienādos sastāvos, vairākumā pildot Sanda Ozoliņa uzstādījumus, bet mazākumā beidzot izmantojot iespēju gūt vārtus. "Pārliecību lēnām gūstam ar katru spēli un gatavojamies nākamajam mačam."
Vilmanis: Pēc 3:0 sākām kļūdīties
Latvijas hokejisti pēc pirmajā trešdaļā iekrātā trīs vārtu pārsvara otrajā periodā sāka pieļaut vairāk kļūdas, sarunā ar žurnālistiem secināja Latvijas izlases uzbrucējs Vilmanis.
"Foršas sajūtas, novērtējām pretinieku pareizi, izgājām ar pilnu jaudu, izmantojām mūsu momentus un sametām "golus", spēli uzvarējām," teica Vilmanis.
Latvijas hokejisti no astoņiem piecus vārtus guva nevienādos sastāvos, vienu reizi Vilmanim pārspējot ungāru vārtsargu mazākumā.
"Iesākām labi, bet otrais periods bija tāds, ka nedaudz palaidām.
Pēc 3:0 sākām kļūdīties, devām riskantākas piespēles un pretinieki to izmantoja, iemeta vienus vārtus. Mums vajadzēja vienkāršāk spēlēt, turpināt kā to darījām pirmajā trešdaļā. Pēc tam turpinājām to arī trešajā periodā. Bija vienkāršāka spēle bez riskantiem momentiem," skaidroja uzbrucējs.
Vilmanis maču noslēdza ar diviem precīziem metieniem. Pirms tam cīņā ar ASV viņš divus vārtus guva, raidot ripu tukšos pretinieku vārtos.
"Man beidzot iekrita, bija atvieglojums pēc pirmajiem vārtiem. Varu teikt lielu paldies komandas biedriem un treneriem. Viņi mani ļoti uzmundrināja pēc katra momenta, kad man nesanāca iemest," piebilda Latvijas hokejists.
Šmits: Izdarījām to, kas jāizdara
Latvijas hokejisti izdarīja visu nepieciešamo, lai sasniegtu pasaules čempionāta ceturtdaļfinālu, sarunā ar atzina Latvijas izlases aizsargs Alberts Šmits.
"Izdarījām to, kas jāizdara. Otrajā periodā mazliet palaidāmies, bet labi, ka savācāmies uz trešo periodu un izdarījām darbu līdz galam," teica Latvijas aizsargs.
Šmits spēles laikā izpildīja vairākus metienus pa vārtiem un vienu no viņa metieniem trešajā trešdaļā pielaboja Sandis Vilmanis.
"Labi, ka mums ir vārtu guvēji. Man nav īsti par ko uztraukties, ja ir čaļi, kuri var iemest manā vietā," norādīja hokejists. "Visi jau grib iemest, emocijas piederas pie hokeja. Kā jau teicu, izdarījām labu darbu, nopelnījām trīs punktus un gatavojamies ceturtdaļfinālam."
89. pasaules čempionāts Šveicē beigsies 31. maijā.
