No kiberdrošības līdz mākslīgajam intelektam: Daugavpilī diskutē par digitālo nākotni pierobežā

Kā uzņēmumiem pielāgoties digitālajam laikmetam? Kā pasargāt sevi no krāpniekiem internetā? Un kāpēc pieaugušo izglītība kļūst par vienu no svarīgākajiem instrumentiem konkurētspējai? Uz šiem jautājumiem atbildes 20. maijā meklēja konferences "Digitālie procesi un drošība pierobežā" dalībnieki Daugavpilī.
Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansētā projekta noslēguma konferencē pulcējās uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, izglītības eksperti, IT speciālisti un projekta dalībnieki, lai runātu par digitalizāciju nevis teorētiski, bet praktiski — caur reālu pieredzi, ikdienas izaicinājumiem un konkrētiem risinājumiem.
Digitalizācija vairs nav tikai lielo uzņēmumu vai tehnoloģiju nozares jautājums. Tā kļuvusi par ikdienas nepieciešamību ikvienam — gan uzņēmējiem, gan pašvaldībām, gan iedzīvotājiem.
Digitalizācija vairs nav nākotne
Atklājot konferenci, Daugavpils Universitātes rektors, akadēmiķis Arvīds Barševskis uzsvēra, ka tieši pierobežas reģionā digitālās drošības jautājumi kļūst īpaši nozīmīgi.
"Šeit, pierobežā, mums ir daudz dažādu drošības izaicinājumu, tostarp būtiska ir arī digitālā drošība. Svarīgi, lai mūsu sistēmas būtu drošībā. Svarīgi izmantot mākslīgā intelekta iespējas. Digitalizācija ir mūsu nākotne," sacīja rektors.
Barševskis norādīja, ka digitalizācija palīdz efektivizēt procesus, samazināt birokrātiju un ietaupīt laiku gan uzņēmējdarbībā, gan izglītības vidē. "Digitalizējot procesus, tos var efektivizēt un paātrināt. Uzņēmējiem ir svarīgi saprast, ka digitalizācija palīdz virzīties uz priekšu un samazināt birokrātiju," uzsvēra DU rektors.
Tehnoloģijas šobrīd ietekmē gandrīz visas dzīves jomas — sākot no uzņēmumu darba organizācijas un klientu apkalpošanas līdz izglītībai un valsts pakalpojumiem.
Daugavpils valstpilsētas pašvaldības deputāte Līvija Jankovska iezīmēja, ka digitalizācija būtiski maina arī pašvaldību darbu un iedzīvotāju ikdienu. "Digitalizācija nenozīmē tikai darbu ar datoru. Tas nozīmē nepārtraukti mācīties un meklēt veidus, kā atvieglot cilvēkiem ikdienu," norādīja Jankovska, pieminot arī valsts un pašvaldību pakalpojumu digitalizāciju, kas ļauj iedzīvotājiem ietaupīt laiku un pakalpojumus saņemt daudz ērtāk nekā iepriekš.