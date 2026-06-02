Pirmdien pēc sadursmes ar meža dzīvnieku Krāslavas novadā gājis bojā motociklists, informēja Valsts policijā (VP).
Likumsargiem ziņots, ka Krāslavas novada Kastuļinas pagastā uz autoceļa P60 notika ceļu satiksmes negadījums, kura rezultātā gāja bojā motocikla "Suzuki" vadītājs. Sākotnējā informācija liecina, ka motocikls sadūrās ar meža dzīvnieku.
VP par notikušo ir sākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana.
Saskaņā ar VP apkopotajiem datiem aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 135 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas deviņas personas un viena gājusi bojā.
