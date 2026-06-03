Mazāk nekā divas nedēļas pirms Pasaules kausa sākuma paziņots par izmaiņām noteikumos, kas attieksies, piemēram, uz diskrimināciju, laika vilcināšanu, video atkārtojumiem.
Ievadot bumbu spēlē no sānu vai vārtu līnijas, tiesnesis ar roku dos signālu un spēlētājiem tas būs jāizdara piecu sekunžu laikā. Ja auta iemetiens šajā laikā netiks veikts, bumba tiks atdota pretiniekiem, bet, ja tūļāsies uzsākt spēli no vārtsarga laukuma, tad sāncenši tiks apbalvoti ar stūra sitienu. Pēc tam, kad ceturtais tiesnesis būs parādījis spēlētāju maiņu, laukums jāatstāj desmit sekunžu laikā. Ja tas netiek izdarīts, uzmainītais spēlētājs drīkstēs iesaistīties ne ātrāk kā pēc minūtes (kad bumba būs ārpus spēles). Japāna pārbaudes spēlē pret Islandi jau veiksmīgi izmantoja šo mini vairākumu un guva uzvaras vārtus. Protams, desmit sekunžu limits neattieksies traumas situācijā vai ja ir aizdomas par spēlētāja veselību. Tāpat, ja spēlētājam sniegta medicīniskā palīdzība, viņam vismaz uz minūti jāpamet laukums, bet arī te būs izņēmuma situācijas. Paplašinātas video atkārtojuma iespējas – vērtēt otrās dzeltenās kartītes pamatotību, atcelt nepamatoti piešķirtu stūra sitienu un vēl citos gadījumos.
Turpmāk spēlētāji, kuri konflikta situācijā, kaut ko sakot, aizsegs muti ar rokām vai kreklu, tiks sodīti ar sarkano kartīti. Šādas izmaiņas ieviestas pēc tam, kad Lisabonas "Benfica" argentīniešu uzbrucējs Džanluka Prestiani šosezon UEFA Čempionu līgā, aizsedzot muti ar kreklu, veltīja rasistiskus izteicienus Madrides "Real" uzbrucējam Vinisusam Žunioram, par ko saņēma sešu maču diskvalifikāciju starptautiskajā arēnā. Daļēji arī šī iemesla dēļ 20 gadus vecais uzbrucējs nav iekļauts čempiones Argentīnas izlasē, jo nāktos izlaist pirmās divas spēles turnīrā.
Pasaules kausā, kas sāksies 11. jūnijā, katrā puslaikā būs trīs minūtes gara padzeršanās pauze neatkarīgi no laika apstākļiem.
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