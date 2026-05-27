Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Matveju Savko, kurš šā gada 15. maijā izgāja no Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Priedīte" Daugavpilī un līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma.
Policijas rīcībā ir informācija, ka jaunietim ir nosliece uz klaiņošanu.
Pazīmes: augums 165 cm, vidējas miesas būves, tumši mati. Bija ģērbies melnā jakā, melnās biksēs un kājās melni apavi.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 65403315 vai 112!
