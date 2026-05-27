Pirms dažām nedēļām valdībā tika apstiprināts BAG priekšlikums noteikt, ka ar Valsts kanceleju obligāti jāsaskaņo tie tiesību aktu projekti, kuri skar administratīvo slogu. Tas varētu būt arī viens no pasākumiem, kas dos rezultātu, jo līdz šim diemžēl ministrijas ne visos gadījumos aprēķināja un publiskoja sloga samazinājumu vai palielinājumu. Ir ļoti būtiski panākt, lai, ikdienā pieņemot lēmumus, politikas veidotāji un ierēdņi sāk vispār domāt kategorijās, kāda ir šī lēmuma birokrātiskā sloga cena. Esam gadu gadiem dragājuši, pieņemot likumus un noteikumus, par to nedomājot.
Jūs jau pieminējāt neizbēgamo Briseles normatīvismu. Vai te redzat kādu vidusceļu?
Ir izskanējusi informācija, ka ap 80 procentu no regulējuma veido normas, kas nāk no Eiropas Savienības puses. Tas ir daudz. Un, protams, direktīvu prasības jāievieš. Vienlaikus mēs esam uzaudzējuši tādu zināmu birokrātijas tauku kārtiņu, un, pat ja nāk klāt jaunas Eiropas prasības, mums ir no kā vēl to kārtu noņemt nost. Turklāt pie mums diezgan izteikta ir pārspīlētu Eiropas prasību ieviešana. Un te ir darbiņš, lai to ravētu ārā. Šajā virzienā pavisam nesen esam aizsākuši sadarbību ar Mākslīgā intelekta centru un "Microsoft", lai ar mākslīgā intelekta palīdzību izanalizētu Eiropas Savienības un Latvijas normatīvos aktus, atrodot visus gadījumus, kad Latvijā esam pārspīlējuši. Šobrīd Valsts kancelejas un "Microsoft" eksperti trenē mākslīgo intelektu, lai iespējami drīz mēs iegūtu šo informāciju un varētu sākt mazināt šo t. s. "Gold Plating".
No vienas puses, cilvēki mēdz sūkstīties par pārmērīgu birokrātiju, no otras puses, sastopoties ar kādām nebūšanām, kā risinājumu pati sabiedrība prasa regulējumu, ierobežojumus, valsts uzraudzību. Vai šāds noskaņojums nebaro birokrātiju?
Socioloģiskie pētījumi, kurus savulaik esmu redzējis, rādīja, ka lielais vairākums sabiedrības ir ar pārliecību, ka par visu atbildība jāuzņemas valstij, ne pašam. Līdz ar to valstij ir jāregulē, jāpalīdz un jāiesaistās. Protams, ka šāda pieeja ir kļūdaina. Tā esam nonākuši pie visas tās regulācijas un pārregulācijas. Katru likumu vai vēl jo vairāk valdības noteikumus faktiski esam uzrakstījuši instrukciju līmenī.
Mums nepieciešams daudz vairāk uzticības, tostarp iestāžu vadītājiem un ierēdņiem, dodot viņiem lielāku rīcības brīvību un iespēju šīs brīvības ietvaros lietot veselo saprātu, lai tas rezultāts būtu visatbilstošākais situācijai.
Tā ir diezgan globāla pārmaiņa – jāpanāk, lai nevis vadītājiem un ierēdņiem jākontrolē tas, vai visi papīri ir kārtībā, bet no viņiem jāprasa jēdzīgs darba rezultāts.
Esat sacījis, ka zems administratīvais slogs nākotnē varētu kļūt par Latvijas konkurētspējas priekšrocību. Kad tas, jūsuprāt, ir sasniedzams?
Dienu no dienas strādājam, lai tā bilance kļūtu labāka. Jo vairāk laika būs pagājis, jo labāki būs rezultāti. BAG darbības stratēģija ir paredzēta uz trim gadiem. Mans atskaites punkts ir, ka pēc trim gadiem mēs ejam uz šīs vīzijas sasniegšanu. Un mūsu stratēģijai es ticu – daudz strādājam pie tā, lai mazinātu esošo slogu, apgrūtinātu jaunu birokrātisku slogu rašanos un radītu tādu sistēmu, lai katrs šodienas birokrātiskā sloga veidotājs būtu tiesīgs, motivēts un spējīgs savu "saimniecību" pats sakārtot. Šis trešais virziens ir būtiska kultūras maiņa, kas, protams, prasīs laiku, bet tas ir izdarāms. Ja iesim pēc plāna, trīs gados noķersim kaimiņus un pat apdzīsim.
"Te jācērt ar cirvi"
- Anda Ozola, Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes locekle: "Mana pārliecība ir, ka šim jautājumam ir jāpieiet daudz radikālāk, nekā tas darīts līdz šim. Latvijā ir nepieciešama pamatīga valsts pārvaldes ģenerāltīrīšana. Piekrītu ekspertu viedoklim, ka jāveic vispusīgs funkciju audits. Ir skaidri jānošķir tas, kas valstij tiešām ir jādara, un visas liekās funkcijas ir vienkārši jāapcērt. Tas būtībā ir neizbēgams process, jo mūsu iedzīvotāju skaits turpina sarukt, kamēr valsts aparāts kļuvis nesamērīgi uzpūsts. Mērķim jābūt mazai un efektīvai valsts pārvaldei, apvienojot iestādes un samazinot to skaitu, lai tās nemitīgi viena otru nekontrolētu.
Praktiskā pieredze, ko esmu guvusi pēdējā gada laikā, strādājot ar Eiropas Savienības fondu projektiem, uzrāda pretrunas sistēmā. No vienas puses, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir veikusi reālus uzlabojumus – prasa mazāk dokumentu. Vienlaikus nozaru ministrijas turpina veco dziesmu un pieprasa milzīgu informācijas apjomu. Sanāk, ka iestādes dzīvo atšķirīgās realitātēs."
- Jānis Baiks, Valmieras novada domes priekšsēdētājs: "Būvniecības procesā un sadarbībā ar Valsts zemes dienestu tiešām ir panākti reāli atvieglojumi, ko izjūt gan pašvaldība, gan iedzīvotāji. Tomēr ārpus šīs specifiskās jomas elpot nav kļuvis vieglāk – brīžiem šķiet, ka strādājam tikai tādēļ vien, lai milzīgā apjomā gatavotu atbildes valsts institūcijām.
Reālais birokrātijas apmērs ir milzīgs, jo viss nepārtraukti tiek apaudzēts ar liekām prasībām. Visa sistēma ir iebiedēta – ierēdņi baidās pieļaut kļūdu, jo pat par administratīviem strīdiem mēdz draudēt kriminālprocesi. Tāpēc, lai pārapdrošinātos, tiek radītas 15 jaunas normas un prasīti pieci papildu dokumenti tur, kur tie nav vajadzīgi. Valsts iestādes baidās pat iepirkumu nolikumus rakstīt pašas, atdodot to konsultāciju firmām. Esam arī pārlieku centīgi – Eiropas regulām mēdzam pielikt 20% drošības uzslāņojumu pa virsu, tādējādi zaudējam laiku un investīcijas. Kopš 2000. gadu sākuma nekas būtiski nav mainījies – esam pirmrindnieki uz papīra, bet dzīvē pietrūkst resursu un uzticības. Nākamajai valdībai ir jāveic reāls funkciju audits un jāsāk ar principu: nedarām to, ko nevajag darīt."
- Vents Armands Krauklis, Valkas novada domes priekšsēdētājs: "Par birokrātijas mazināšanu pagaidām dzirdam daudz pareizu vārdu, bet redzam ļoti maz rīcības. Praksē dažādu dokumentu, aptauju un koncepciju pieprasījumi no valsts institūcijām nevis mazinās, bet tikai palielinās, un kļūst arvien grūtāk to visu izpildīt. Bieži vien no pašvaldībām tiek pieprasīti arī dati, kas jau ir pieejami publiskajos reģistros. Izņemot būvniecības jomu, citās sfērās reālas virzības nav vai arī tā ir mežonīgi lēna. Lai gan ir izveidota īpaša birokrātijas mazināšanas darba grupa un atsevišķas lietas tiek uzlabotas, jaunu normatīvo dokumentu ražošanas temps ir krietni lielāks nekā tas, ko šī grupa spēj samazināt.
Pagaidām ir pietrūcis politiskās drosmes kardinālām izmaiņām. Te nav jādarbojas ar figūrzāģīti, bet jācērt ar cirvi. Būtiski jāsamazina ministriju aparātu budžeti un jāatceļ nevajadzīgās funkcijas. Pašvaldības bez daudziem Ministru kabineta noteikumiem saimniekotu labāk un efektīvāk, jo mums ir tieša politiskā atbildība vēlētāju priekšā. Problēma ir tajā, ka birokrātija ir kļuvusi par valdošo partiju "cieto vēlētāju". Valsts institūcijās ir radīts slānis ar neticami lielām algām, un šie cilvēki stāvēs un kritīs pret pārmaiņām."
- Oļegs Burovs, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs: "Birokrāti paši sevi nevar debirokratizēt – tas ir pamata princips, tāpēc esam piesaistījuši uzņēmēju organizācijas un Jāni Endziņu šī procesa vadībai. Kopš 2023. gada septembra, kad kļuvu par komisijas vadītāju, viena no galvenajām prioritātēm ir bijusi cīņa ar birokrātiju un administratīvā sloga mazināšana. Mana pieeja ir skaidra: mēs nestrādājam ar vispārējiem stāstiem vai prezentācijām, bet koncentrējamies uz konkrētiem darbiem un izmērāmiem rezultātiem. Lielākais progress un mūsu favorīts debirokratizācijas jomā šobrīd ir būvniecības nozare.
Lai paātrinātu birokrātijas mazināšanas procesu, mana vadītā komisija ir kļuvusi par partneri Endziņam un viņa vadītajai grupai. Esam ieviesuši praksi, kurā skaidri un pamatoti ministriju risinājumi nonāk komisijā tieši, apejot ierasto, smagnējo saskaņošanas procesu starp ministrijām. Tas ļauj operatīvi iesniegt grozījumus kā komisijas priekšlikumus, būtiski ekonomējot laiku.
Nākamais lielais solis ir mākslīgā intelekta piesaiste, lai izvērtētu, kur Latvija savās prasībās ir gājusi tālāk par Eiropas Savienības direktīvām un regulām, radot liekus pašmāju ierobežojumus. Ja mākslīgais intelekts palīdzēs identificēt šīs jomas, mēs varēsim vēl efektīvāk mazināt lieko slogu."
