Šajos divos gados esmu saglabājis savu līmeni un varbūt pat gājis uz priekšu, par posmu Rima Kurtinaiša vadībā Azerbaidžānas basketbola čempionē Baku "Sabah" nesūdzas basketbolists Klāvs Čavars.
Mierīgas svinības
"Svinības bija pēc spēles – komanda, menedžments, priekšnieki. Vakariņas, mūzika, sarunas. Bez ekstrām, pat ļoti kulturāli," par savu otro un "Sabah" ceturto čempionu titulu "Latvijas Avīzei" stāsta Klāvs Čavars. Ceļš pēc titula sanāca viegls, uzvarot visos septiņos izslēgšanas mačos. Finālā pretiniekiem traumu dēļ nācies iztikt bez centriem, bet pamata saspēles vadītājs spēlējis ar lauztu plaukstu.
"Sabah" ir vietējais basketbola flagmanis, bet tā gluži nav, ka nebūtu konkurences. Azerbaidžānas kausu nav izdevies iegūt. Šosezon FIBA Eiropas kausā startēja vēl divas vienības no Baku – "Ņeftči" un caur kvalifikāciju pamatturnīrā iekļuva "Absheron Lions". "Sabah" FIBA Čempionu līgā debitēja ar bilanci 1–5, vienā mačā uzvarot Čehijas "Nymburk", kas vēlāk aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam, un mājās bija ar +21 priekšā pret Francijas "Elan Chalon", beigās gan piekāpjoties ar diviem punktiem. Vēl grupā bija pērn ULEB Eirolīgā spēlējusī Berlīnes "ALBA". Čavara komandā ir astoņi leģionāri, pieteikumā drīkst būt septiņi, vienlaikus laukumā – četri. Tendence līgā – spēlēt ātru basketbolu.
"Man vietējā līgā statikas ziņā šī sezona nebija tik laba kā iepriekšējā, jo komandā bija vēl viens garais spēlētājs. Līdz jaunajam gadam spēlēju vairāk, brīžiem izmantoja arī ceturtā numura pozīcijā," norāda Čavars.
Kurtinaitis mainījies
Rims Kurtinaitis tiek uzskatīts par ļoti skarbu treneri. Klāvs Čavars gan atzīst, ka lietuviešu speciālists ir mainījies: "Kā cilvēks viņš ir ļoti ieinteresēts basketbolā, pirms treniņiem vienmēr aprunājāmies par Eirolīgas, Latvijas spēlēm, arī Lietuvas klubiem. Kā trenerim – sava sistēma, improvizācijas nav, katrai situācijai savs risinājums. Man pirmajā gadā iejusties palīdzēja Artjoms Butjankovs, kurš pie viņa jau spēlēja. Līdz ar to bija diezgan vienkārši pielāgoties, lai gan sagatavošanās posmā bija daudz ko mācīties un atcerēties. Fiziskie treniņi kopumā diezgan gari, bet trenējamies vienu reizi dienā. Pieļauju, ka treneris gribētu divas, taču Baku vienā zālē jāsadzīvo trim vai četrām komandām."
Līgums ar Azerbaidžānas klubu Čavaram noslēdzies, vadība pēc zelta izcīnīšanas apvaicājusies, vai viņš būtu gatavs palikt. Finansiāli tur bijuši labākie nosacījumi karjerā, un kas netipiski – alga parasti tiek izmaksāta nedēļu un pat divas agrāk, nekā ierakstīts līgumā. Klāvs gan norāda, ka svarīga ir ne tikai alga, bet arī citi apstākļi. Par sadzīves apstākļiem Baku nevar sūdzēties – mituši jaunās augstceltnēs 15 minūšu gājienā no halles. Pārvietošanās lielākoties ar taksometriem, kas ir lēts prieks, un klubs arī atlīdzina transporta izdevumus.
Pēc sezonas beigām Klāvs Čavars pauzi neņēma, jo pēc tam esot grūtāk atgūt formu, turklāt slodze "play off" nebija tik liela un savainojumi arī netraucē.
Gan uztura, gan fiziskajos jautājumos viņu konsultē Latvijas rekordists 400 metru skrējienā Jānis Leitis, kā arī Latvijas izlases treneris Oskars Ernšteins. Jūnijā Čavars pievienosies valstsvienības nometnei pirms Pasaules kausa kvalifikācijas. Par iepriekšējo valstsvienības galveno treneri Sito Alonso Čavaram atmiņā paliks viņa entuziasms treniņos un ikdienā. Sadarbības pārtraukšanu ar spāņu speciālistu esot grūti izvērtēt: "Alonso bija ļoti grūta situācija – trīs treniņi pirms katra spēļu loga, kopā seši treniņi, un katrs spēlētājs atbrauc atšķirīgā kondīcijā, ar savām problēmām. Tas sasummējās. Tagad jāiet soli pa solim, un redzēsim, kas sanāks."
Eiropas kausa rekordists
Pirmajā sezonā "Sabah" rindās Klāvs Čavars sasniedza FIBA Eiropas kausa rekordu vienā spēlē bloķētajos metienos – astoņi bloki pret grieķu "Maroussi" (71:82): "Jau pirmajā aizsardzībā pretinieku garo spēlētāju nobloķēju divas reizes. Tālāk lēnām sakrājās, viņiem serbs Miroslavs Raduļica bija savainots un spēlēja īsāks centrs. Rima Kurtinaiša uzstādījums ir, ka garajam jāaizsargā grozs. Šosezon pret "Elan Chalon" nobloķēju piecus metienus. Man lielāku prieku sagādā efektīvs bloks kā divi punkti, jo tas uzvelk visu komandu. Ja vēl seko ātrais uzbrukums un divi punkti, tad vispār ļoti labi. Polijā ir bijis, ka nobloķēju, aizskrienu un ielieku no augšas."
Vizītkarte. Klāvs Čavars
- Basketbolists
- Dzimis 1996. gada 11. februārī
- Augums 2,06 m
- Aizvadītās divas sezonas pārstāvēja Azerbaidžānas čempioni Baku "Sabah".
- Spēlējis arī Polijā, Japānas trešajā līgā, Spānijas ceturtajā līgā, Turcijas otrajā līgā, Vienotajā līgā ar Minskas "Čmoki".
- FIBA Eiropas kausa rekordists vienā spēlē bloķētajos metienos (8).
- Latvijas čempions ar "VEF Rīga" (2019.).
- Ieguvis bakalaura grādu uzņēmējdarbībā augstskolā "Turība".
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