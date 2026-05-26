Krievija ar dronu incidentiem Baltijas valstīs cenšas destabilizēt Eiropas demokrātijas, otrdien paziņojusi Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
Pēdējo nedēļu laikā pieredzētie dronu incidenti "atklāja vājās vietas" kontinenta aizsardzībā, preses konferencē Viļņā atzina Leiena.
"Ļaudis Baltijas valstīs piedzīvojuši to, kas, kā daudzi uzskatīja, piederēja citam laikmetam," norādīja EK prezidente.
"Šie nav atsevišķi incidenti. Tā ir apzināta Krievijas stratēģija centienos destabilizēt mūsu demokrātiskās sabiedrības," viņa piebilda.
"Taču, tāpat kā Ukrainas kaujas laukos, Krievijai tas neizdodas," norādīja Leiena.
"Šie incidenti ir atklājuši ievainojamību," piebilda EK prezidente, brīdinot, ka Maskavas izmantotā taktika var izplatīties uz rietumiem.
"Ar to, ar ko jūs šodien saskaraties, rīt varētu saskarties pārējā Eiropa," norādīja EK prezidente.
