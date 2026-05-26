Latvijas iedzīvotāji var sākt pieteikties valsts atbalstam elektroauto iegādei, informēja Klimata un enerģētikas ministrijā (KEM).
Ministrijā norāda, ka divu nedēļu laikā, kopš sākta projektu iesniegumu pieņemšana no transportlīdzekļu pārdevējiem, kuri vēlas piedalīties atbalsta programmā, saņemti vairāk nekā 150 pieteikumu.
Pašreiz notiek pakāpeniska šo pieteikumu izvērtēšana Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) atbalsta programmā. Pēc izvērtēšanas SIA "Vides investīciju fonds" (VIF) slēgs līgumus ar transportlīdzekļu pārdevējiem.
Lai iedzīvotājs saņemtu atbalstu videi draudzīga transportlīdzekļa iegādei, auto jāiegādājas pie transportlīdzekļa pārdevēja, kurš noslēdzis līgumu ar VIF. Saraksts ar transportlīdzekļu pārdevējiem, kuri piedāvā iedzīvotājiem iegādāties videi draudzīgus automobiļus, tiek atjaunots reizi nedēļā un ir pieejams iedzīvotājiem tīmekļvietnē "ekii.lv".
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS) norāda, ka programmas laikā atbalsts tiek piešķirts gan lietotu, gan jaunu auto iegādei. Ikdienā būtiskākais izmaksu samazinājums saistīts ar degvielas izdevumiem, jo elektroauto, kas tiek uzlādēts ar Latvijā ražotu elektroenerģiju, ekspluatācija izmaksā mazāk nekā iekšdedzes dzinēja automobiļa izmantošana, kas balstās uz fosilajiem importa energoresursiem.
Melnis pauž, ka šajā videi draudzīgu auto iegādes atbalsta programmā
īpašs uzsvars likts uz Latvijas Goda ģimenēm, stiprinot atbalstu daudzbērnu ģimenēm un palielinot atbalsta apmēru atbilstoši bērnu skaitam.
Ģimenes ar četriem, pieciem, sešiem un vairāk bērniem saņems lielāku atbalstu.
Auto iegādes atbalsts tiek finansēts no EKII līdzekļiem, kas paredzēti tikai zaļo tehnoloģiju ieviešanas atbalstam. No šī finansējuma tiek atbalstīta arī saules paneļu, granulu apkures katlu, siltumsūkņu, elektroenerģijas akumulatoru uzstādīšana un citu videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana.
Atbalsta programmas finansējums ir 40 miljoni eiro. Programmu paredzēts īstenot līdz brīdim, kamēr beidzas kopējais finansējums, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.
Atbalsta apmērs viena transportlīdzekļa iegādei ir no 3000 eiro līdz 9000 eiro atkarībā no transportlīdzekļa veida un vai iedzīvotājam ir Latvijas Goda ģimenes apliecība. Latvijas Goda ģimenes apliecības turētājam, kuram ir vairāk nekā trīs bērni, tiek piešķirts papildu atbalsts — par katru nākamo bērnu 1000 eiro.
Vienlaikus papildu atbalstu 2000 eiro apmērā iedzīvotājs varēs saņemt, ja norakstīs veco iekšdedzes dzinēja automobili, to nododot apstrādes uzņēmumam vai to ziedojot Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Ziedojuma gadījumā, lai pretendētu uz minēto 2000 eiro atbalstu, iedzīvotājam jāsaņem Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa pārreģistrāciju uz nevalstisko organizāciju, tranzīta numura kartes kopija un Ukrainas muitas deklarācijas kopija par transportlīdzekļa ievešanu Ukrainā.
Tāpat kā iepriekšējā atbalsta programmā, arī šajā programmā transportlīdzekļu cenu griesti ir saglabāti nemainīgi — līdz 45 000 eiro (bāzes komplektācijā un bez PVN) un līdz 60 000 eiro (bāzes komplektācijā un bez PVN) sešvietīgiem un septiņvietīgiem transportlīdzekļiem.
Atbalsta programmas nosacījumi izstrādāti, izvērtējot iepriekšējās atbalsta programmas efektivitāti, tostarp analizējot sasniegtos rādītājus, oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazinājumu, tirgus izmaiņas, finanšu ilgtspēju, atbalstītos transportlīdzekļu modeļus un to cenu kategorijas, kā arī citus rādītājus.
Atbalstu varēs saņemt par lietotu elektromobili vai lietotu ūdeņraža automobili, ja automobiļa vecums nepārsniedz septiņus gadus kopš tā reģistrācijas brīža, tā nobraukums uz atbalsta pieteikuma brīdi nepārsniedz 150 000 kilometru un transportlīdzeklis Latvijā nav reģistrēts ilgāk par 12 mēnešiem.
Jaunās atbalsta programmas laikā VIF loma būs ne tikai administrēt atbalstu, bet arī organizēt un uzraudzīt visu atbalsta piešķiršanas procesu — no līgumu slēgšanas ar transportlīdzekļu pārdevējiem līdz atbalsta apstiprināšanai iedzīvotājiem.
