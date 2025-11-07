Vēlos vairāk uzzināt par mahoniju audzēšanu. Jautā Arta K. Konsultē stādaudzētavas "Sakstagals" saimniece Zaiga Graudiņa. 

Mahonijas (Mahonia) ir mūžzaļi bārbeļu dzimtas krūmi, kuru dzimtene ir Āzija un Ziemeļamerika. Eiropā mahonijas ievestas XIX gadsimta pirmajā pusē kā dekoratīvs un nektāraugs.

Augšanai skarbākos klimatiskajos apstākļos vislabāk pielāgojusies parastā (Mahonia aquifolium), kas senāk auga gandrīz katrā lauku mājas dārzā, un to zarus izmantoja ziedu pušķos un bēru vainagos.

Izskats un lapotne

Parastā mahonija ir mūžzaļš līdz metru augsts krūms ar spīdīgām, ādainām tumšzaļām lapām. Rudenī, gaisa temperatūrai pazeminoties, tās iegūst sarkanīgi zeltainu vai bronzas toni, vēlāk maina krāsu līdz tumši brūnai. Jaunas lapas parādās pavasarī ar sarkanīgu nokrāsu, bet vasarā tās nobriest un kļūst tumši zaļas.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē