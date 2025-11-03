Oktobra nogalē sociālajos tīklos parādījās Inesas Vēberes asaru pilns stāsts par piedzīvoto aplaupīšanas gadījumu Polijā, aicinot draugus un radus pārskaitīt uz bankas kontu līdzekļus, lai kaut daļēji segtu nozagtos 8000 eiro.
Gadās, ka šādi asaraini stāsti tiek izdomāti, lai līdzjūtīgākie uzklausītāji šķirtos no naudas par labu atraktīvam stāstniekam. Vai šāds gadījums patiešām notika?
Inesa Vēbere arī "Latvijas Avīzei" izstāsta par vīra, pārvadāšanas firmas īpašnieka Dmitrija Vēbera, piedzīvoto Polijā, apstājoties apgaismotā degvielas uzpildes stacijā uz ceļa netālu no Varšavas. Rezultātā ir zaudēta pamatīga naudas summa un dokumenti. Stāstīto viņa pierāda ar fotoattēliem un Polijas policijas sastādīto protokolu.
Aplaupa benzīntankā kameru priekšā
"Dodot brīvdienas saviem šoferiem, Dmitrijs dodas tālajos ceļos," stāsta Inesa, kura, kaut arī vajadzības gadījumā pati var sēsties busam pie stūres, tomēr lielākoties pavada laiku mājās, uzraugot pāra atvases. "Šī bija tā reize, kad viņš devās no Latvijas uz Lielbritāniju ar komerckravu. Apstājās Polijā "Shell" degvielas uzpildes stacijā pie novērošanas kamerām, lai uz brīdi aizvērtu acis."
Līdz galamērķim Vācijā bija palikušas apmēram četras stundas, bet nogurums ņēmis virsroku, tādēļ Dmitrijs iekārtojies šķietami drošā, gaišā vietā, lai nedaudz nosnaustos.
"Bija apmēram 4–5 no rīta, apkārt pilnīgākā tumsa, viņš pamodās no tā, ka tika izsists mašīnas stikls. Viņam blakus bija nolikta tā mazītiņā vīriešu somiņa, kur bija dokumenti un nauda. Sākumā padomājis, ka sānā ieskrējusi mašīna. Cilvēks tikko pamodies taču nesaprot, kas notiek. Bet nenoreaģēja, tikai redzēja, ka kāda roka paķer viņa somiņu. Tātad iepriekš jau bija staigāts apkārt automobilim un noteikti ar lukturīti izpētīts, kas labs ir iekšā, kur kas atrodas," secina Inesa.
"Guļot mašīnā, vīrs vienmēr durvis slēdz ciet, taču nebija iedomājies, ka, pašam šoferim mašīnā esot, varētu izsist logu! Viņš izkāpa no mašīnas, apgāja apkārt, saprata, ka mašīnai nekas cits nav nodarīts. Paldies dievam, mobilais telefons bija kabatā, bet palika bez dokumentiem un bez lielas naudas summas. Un vēl arī bez stikla aukstumā!"
Zagļa ķēriens bija visai liels – 8000 eiro. Izsaukta policija, kas apskatīja notikuma vietu, atrada pierādījumu – ierīci, kas paredzēta, lai būtu vieglāk izsist stiklu. Tā mētājās turpat uz zemes, un, kā izrādījās vēlāk, tad pirkstu nospiedumi bija redzami visai labi. Šāda ierīce, kas maksā ap 15 eiro, domāta izkļūšanai no automašīnas avārijas gadījumā, piemēram, ja auto iekrīt ūdenstilpnē vai aizdegas un nav iespējams ne atvērt durvis, ne nolaist logu. Ierīces lipīgo pusi pielīmē stiklam, pagriež rotējošo rokturi, un stikls bez lielām pūlēm sabirst.