Mediju sapieri. Lielceļu laupītāji Eiropā atgriežas

Ilze Kalve / Latvijas Avīze
2025. gada 03. novembris, 11:00
Pieredzējuši ceļotāji iesaka tālbraucējiem un tūristiem uzmanīties no laupītājiem uz ceļa.
Foto: Shutterstock

Oktobra nogalē sociālajos tīklos parādījās Inesas Vēberes asaru pilns stāsts par piedzīvoto aplaupīšanas gadījumu Polijā, aicinot draugus un radus pārskaitīt uz bankas kontu līdzekļus, lai kaut daļēji segtu nozagtos 8000 eiro.

Gadās, ka šādi asaraini stāsti tiek izdomāti, lai līdzjūtīgākie uzklausītāji šķirtos no naudas par labu atraktīvam stāstniekam. Vai šāds gadījums patiešām notika?

Inesa Vēbere arī "Latvijas Avīzei" izstāsta par vīra, pārvadāšanas firmas īpašnieka Dmitrija Vēbera, piedzīvoto Polijā, apstājoties apgaismotā degvielas uzpildes stacijā uz ceļa netālu no Varšavas. Rezultātā ir zaudēta pamatīga naudas summa un dokumenti. Stāstīto viņa pierāda ar fotoattēliem un Polijas policijas sastādīto protokolu.

Aplaupa benzīntankā kameru priekšā

"Dodot brīvdienas saviem šoferiem, Dmitrijs dodas tālajos ceļos," stāsta Inesa, kura, kaut arī vajadzības gadījumā pati var sēsties busam pie stūres, tomēr lielākoties pavada laiku mājās, uzraugot pāra atvases. "Šī bija tā reize, kad viņš devās no Latvijas uz Lielbritāniju ar komerckravu. Apstājās Polijā "Shell" degvielas uzpildes stacijā pie novērošanas kamerām, lai uz brīdi aizvērtu acis."

Līdz galamērķim Vācijā bija palikušas apmēram četras stundas, bet nogurums ņēmis virsroku, tādēļ Dmitrijs iekārtojies šķietami drošā, gaišā vietā, lai nedaudz nosnaustos.

"Bija apmēram 4–5 no rīta, apkārt pilnīgākā tumsa, viņš pamodās no tā, ka tika izsists mašīnas stikls. Viņam blakus bija nolikta tā mazītiņā vīriešu somiņa, kur bija dokumenti un nauda. Sākumā padomājis, ka sānā ieskrējusi mašīna. Cilvēks tikko pamodies taču nesaprot, kas notiek. Bet nenoreaģēja, tikai redzēja, ka kāda roka paķer viņa somiņu. Tātad iepriekš jau bija staigāts apkārt automobilim un noteikti ar lukturīti izpētīts, kas labs ir iekšā, kur kas atrodas," secina Inesa.

"Guļot mašīnā, vīrs vienmēr durvis slēdz ciet, taču nebija iedomājies, ka, pašam šoferim mašīnā esot, varētu izsist logu! Viņš izkāpa no mašīnas, apgāja apkārt, saprata, ka mašīnai nekas cits nav nodarīts. Paldies dievam, mobilais telefons bija kabatā, bet palika bez dokumentiem un bez lielas naudas summas. Un vēl arī bez stikla aukstumā!"

Dmitrija Vēbera auto, kas tika aplaupīts degvielas uzpildes stacijā Polijā.
Zagļa ķēriens bija visai liels – 8000 eiro. Izsaukta policija, kas apskatīja notikuma vietu, atrada pierādījumu – ierīci, kas paredzēta, lai būtu vieglāk izsist stiklu. Tā mētājās turpat uz zemes, un, kā izrādījās vēlāk, tad pirkstu nospiedumi bija redzami visai labi. Šāda ierīce, kas maksā ap 15 eiro, domāta izkļūšanai no automašīnas avārijas gadījumā, piemēram, ja auto iekrīt ūdenstilpnē vai aizdegas un nav iespējams ne atvērt durvis, ne nolaist logu. Ierīces lipīgo pusi pielīmē stiklam, pagriež rotējošo rokturi, un stikls bez lielām pūlēm sabirst.

Ieteiktie raksti

"Protams, policisti devās uz degvielas uzpildes staciju un pieprasīja, lai parāda videoierakstus. Tajos bija redzams vīrietis maskā, kurš pēc tam bija aizlaidies uz meža pusi. Policija apskatījās, pateica, ka viņi te neko nevar darīt, jāgaida, kad deviņos no rīta atbrauks kriminālpolicija. (..) Kad tā ieradās, pastāstīja, ka diemžēl tādi uzbrukumi notiek katru dienu. Esot trīs grupējumi – vieni ir vietējie poļu, otri ir ukraiņu, trešie – rumāņu."

Uzbrūk bieži

Taču šis gadījums nebūt nav vienīgais. Dmitrijam, kurš ir Vācijas pilsonis, ar policistiem vēl paveicās, toties par Latvijas pilsoni Sandru Stasi, kura degvielas uzpildes stacijā tika apzagta līdzīgā veidā, izsauktie poļu policisti esot smējušies.

"Mums izsita mašīnai logu, es un meita bijām vienos stiklos. Mēs redzējām, kā viņš nozaga mūsu somiņu un aizmuka. 

Labi, lai viņiem veicas ar tiem mūsu 1000 eiro vai cik tur bija kopā, mēs nabagi nepaliksim. Bet atcerieties – neguliet mašīnā! 

Mēs bijām dzirdējušas, ka tā notiek, bet neuztvērām to nopietni. Tagad piedzīvojām to pašas!" stāsta Sandra, piebilstot, ka plīstošā stikla skaņa, laižoties miegā, joprojām ik pa brīdim skan ausīs.

Zvanot policijai, nācies gaidīt labu laiku, kamēr tiks sameklēts kāds, kurš runā angliski. Kad degvielas uzpildes stacijas darbiniecei lūdza nosaukt precīzu adresi, tad vīzdegunīgi iedots čeks, lai latvietes, kuras pēc savainošanās ar neskaitāmajiem izsistā stikla gabaliņiem joprojām bija vienās asinīs, mēģinot izburtot pašas. Tikai tad, kad Sandras pieaugusī meita, zaudējusi pacietību, uzbļāvusi, darbiniece beidzot paņēmusi pasniegto telefonu un nosaukusi precīzu adresi.

Vēlāk, daloties sociālajos tīklos ar piedzīvoto, ne viens vien silti ieteicis pa nakti gulēt viesnīcā, tomēr, kā rāda Inesas Vēberes paziņu nesen pieredzētais, var nenoveikties arī tur. "Varšavā viņi bija noīrējuši četru zvaigžņu viesnīcu, blakus apsargājama autostāvvieta. Žoga apkārt nav, bet ir barjera, pa kuru iebrauc iekšā. Kamēr viņi Varšavā naktī gulēja, tikmēr viņiem nozaga automobili ar visiem dokumentiem un visām mantām. Polijas policija pateica – jums nav KASKO? Nu, tad neko, ejiet kaut ar kājām uz mājām! Viņi arī dokumentus bija atstājuši mašīnā, tik uzgājuši augšā pārnakšņot, līdzi zobu suka un zobupasta, jo no rīta sešos jāceļas, jābrauc tālāk. Domāja, ko tur staipīs čemodānus augšā, lejā. Viss bija atstāts automobilī, un tā ir ģimene ar maziem bērniem!"

Polija nav vienīgā valsts, kas bīstama autobraucējiem, uzbrukumi notiek visā Eiropā. Arī ilggadējam tālbraucējam Aldim Dzirkalim, kurš pats sevi dēvē par "Latvijas kārumu un bērnības garšu piegādātāju Skotijā un Anglijā", piedzīvojumu netrūkst. "Pieci no rīta, tumsa. Pie loga viens klauvē, piedāvā dīzeli nopirkt pa lēto," stāsta tālbraucējs. Drīz no uzmācīgā pārdevēja ticis vaļā. Bet ar to piedzīvojumi sākušies. "Braucot lejā no kalniņa, skatos, mīksta riepa. Paveicās, ka bija jābrauc uz degvielas uzpildes staciju, tur neko sliktu izdarīt nevar. Bet tā doma jau bija tāda viņiem!" stāsta Aldis par neseno apstāšanos uz ceļa netālu no Duvras ostas Anglijā, kur satiksme ir visai dzīva. 

"Ja viņi nedabū tevi no mašīnas ārā, lai aplaupītu, tad viņi noteikti pārdurs aizmugurē ceļa pusē riepu. Kamēr riepu maini, tikmēr viņi aptīra salonu. Tāda shēma. Vieglajām mašīnām tas vienkāršāk, kad tev bagāžnieks ir vaļā, durvis arī ir vaļā."

Aldis iesaka nekad nekāpt ārā no mašīnas, ja aizdomīgs svešinieks sāk ko jautāt vai rādīt. Arī logu nekādā gadījumā nedrīkst atvērt līdz galam, var tikai mazu spraudziņu.

Nereti upuru skaidrās naudas apjoms tiek ievērots, ceļotājiem maksājot, piemēram, benzīntankā. Par to noziedznieki tālāk paziņo citiem bandas locekļiem, kuru uzdevums ir sekot. Ja nācies no mašīnas atiet, tad Aldis vispirms iesaka pārbaudīt, vai prombūtnes laikā nav sadurtas riepas, jo tas ir veids, kā apstādināt un aplaupīt tālāk no apdzīvotām vietām.

Pēc aplaupīšanas nokļūst slimnīcā

Tomēr arī pieredzējušais šoferis Aldis Dzirkalis pats pirms kāda laika ir cietis lielceļa laupītāju uzbrukumā Vācijā, un, viņaprāt, lietā likta iemidzinošā gāze, to izsmidzinot no priekšā braucošā auto. Jāatzīmē gan, ka speciālisti šāda veida uzbrukumus dēvē par urbānajām leģendām, jo būtu nepieciešams ļoti liels apjoms gāzes, turklāt neviens šāds uzbrukums nav konstatēts tiesvedību praksē. Taču Aldis apgalvo, ka vēlāk izsauktie vācu policisti paši esot pieminējuši gāzes izsmidzināšanu no priekšā braucoša auto, jo esot bijuši vairāki līdzīgi gadījumi.

"Mašīna piebrauc tuvāk, un uz šosejas pie Berlīnes velkas pa priekšu. Atceros, tā mašīna bija tāda netīra. Nu, paņem un apdzen. Man pēc tam paliek dīvainā sajūta, pat nesapratu, kāpēc. Iebraucu kaut kādā stāvvietā, bet sajūta tāda, it kā būtu piedzēries," atceras Aldis, piebilstot, ka nekad pie stūres nesēžas dzēris. 

"Pienāk tas čubriks klāt, māna ārā. Viņi jau nav spēcīgi, bet vienīgais, ka viņu tur ir daudz, četri vai pieci. Viņam izdevās mani izmānīt ārā, durvis attaisīju, izkāpu. Dabūju ar kaut kādu smagu priekšmetu pa galvu, atslēdzos. 

Viņi paņēma somu, kur bija nauda. Busā nelīda, vairāk neko viņi neaiztika. Varbūt domāja, ka es esmu beigts."

Aldim bija pārsista galva vairākās vietās, bija saspārdīts, uzbrucējiem, iespējams, baidoties no tā, ka raženā auguma latvietis varētu nākt pie samaņas un izrēķināties. "Atjēdzos, iekāpu mašīnā, aizbraucu uz tuvāko policiju. Tie izsauca ātros, ātrie aizveda uz slimnīcu. Slimnīcā vienas dienas laikā salāpīja. Protams, vācieši teica, ka vajadzētu vēl divas dienas pagulēt, bet es jau nevarēju, man prece mašīnā 10 000 eiro vērtībā!"

Lai ceļotu droši

  • Lai gan statistika par aplaupīšanu uz ceļiem atsevišķi netiek apkopota, tomēr šie kriminālpārkāpumi ar katru gadu palielinās. 2023. gadā "Eurostat" saskaitījis, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs policijā pavisam reģistrēts 261 361 laupīšanas gadījums, kas ir par 2,7% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
  • Latvijas Ārlietu ministrija iesaka mobilo lietotni "Ceļo droši", kur apkopoti ne tikai ieteikumi ceļotājiem un informācija par iespējamiem riskiem, bet arī norādījumi par to, kur attiecīgajās valstīs meklēt palīdzību ārkārtas situācijās.
Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
Foto: Latvijas Mediji

Līdzfinansē LR Kultūras ministrija.

