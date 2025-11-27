Heavy snow -0.8 °C
Šoks tiesu sistēmā: augsta līmeņa tiesnese un palīdze apsūdzētas ilgstošā krāpšanas shēmā

LETA/LASI.LV / Latvijas Mediji
2025. gada 27. novembris, 10:39
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 27. novembris, 10:39
Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja Inese Siliņeviča.
Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja Inese Siliņeviča.
Foto: Ieva Lūka/LETA

Prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu, kurā par krāpšanu apsūdzēta Rīgas rajona tiesas tiesnese Inese Siliņeviča, tiesneša palīdze un kāda ar tiesu nesaistīta persona, noskaidroja aģentūra LETA.

Prokuratūra aģentūru LETA informēja, ka apsūdzēto personu veikto krāpniecisko darbību rezultātā no Tiesu administrācijas budžeta līdzekļiem izkrāpti 137 371 eiro.

Lietā trīs personas apsūdzētas par krāpšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās lielā apmērā. Turklāt viena persona apsūdzēta arī par to, ka mantkārīgā nolūkā tīši viltoja dokumentus, kas piešķir tiesības, un, apzinoties, ka tie ir viltoti, izmantoja tos, informēja prokuratūra.

Saskaņā ar apsūdzību kāda rajona līmeņa tiesas tiesneša palīdze 2006. gada nogalē piedāvāja kādai citai personai nodibināt fiktīvas darba tiesiskās attiecības ar konkrēto tiesu. Persona, apzinoties, ka nekādi darba pienākumi viņai nebūs jāpilda, ka tiks veikti nodokļu maksājumi par it kā padarīto darbu, piekrita viņas fiktīvai noformēšanai darbā minētajā tiesā, kā arī piekrita tam, ka saņemto darba samaksu viņa nodos tiesneša palīdzei.

Tiesneša palīdze vairākkārt viltoja personas parakstu, lai sagatavotu visus nepieciešamos dokumentus personas pieņemšanai darbā. 

Tāpat tiesneša palīdze veica darbības, radot priekštatu par personas nodarbinātību - viltoja parakstus darba līgumu grozījumos, sagatavoja pamatojumus apbalvošanai un piemaksu piešķiršanai, veica darba novērtēšanas veidlapu aizpildi, kā arī viltoja personas parakstus amata aprakstos un Tiesu administrācijas izdotajos rīkojumos, informēja prokuratūra.

Pēc kā tika sagatavotas fiktīvi nodarbinātās personas darba uzskaites tabulas, kas tika iesniegtas Tiesu administrācijā, kur atbildīgā persona, būdama maldināta par personas nodarbinātību, aprēķināja un pārskaitīja fiktīvi nodarbinātajai personai ikmēneša darba algu, atvaļinājuma pabalstus, naudas balvas un piemaksas pie algas uz viņas norādīto bankas kontu, ar kurā ieskaitītajiem naudas līdzekļiem rīkojās tiesneša palīdze.

2008. gadā, mainoties konkrētās tiesas priekšsēdētājiem, jaunā vadītāja, apzinoties, ka iepriekš minētā persona tiesā ir nodarbināta fiktīvi, kopā ar savu palīdzi vienojās un nolēma turpināt veikt krāpnieciskas darbības, pavēstīja prokuratūrā.

Tiesneša palīdze turpināja veikt darbības, radot priekštatu par personas nodarbinātību, savukārt tiesas priekšsēdētāja sniedza nepatiesas ziņas par viņas nodarbinātību, tas ir, saskaņoja un apstiprināja darba laika uzskaites tabulas, kā arī apstiprināja un Tiesu administrācijai nosūtīja ierosinājumus par naudas balvu piešķiršanu, motivācijas piemaksu noteikšanu un piemaksu par papildus darba veikšanu fiktīvi nodarbinātajai personai.

Apsūdzēto personu veikto krāpniecisko darbību rezultātā laika periodā no 2006. gada līdz 2023. gadam no Tiesu administrācijas budžeta līdzekļiem tika izkrāpti kopumā 137 371,68 eiro.

Vienlaicīgi kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas laikā konstatēta kādu Tiesu administrācijas iekšējo noteikumu, kas saistīti ar tiesu darbiniekiem piešķiramo naudas balvu izmaksas saskaņošanu, neatbilstība likumam, kas var radīt nepārskatāmu, nepamatotu un nesaimniecisku, iespējams, pat krāpniecisku, valsts budžeta līdzekļu izlietojuma risku.

Tāpēc prokurors šonedēļ Tiesu administrācijai nosūtīja prokurora protestu, lūdzot veikt visas nepieciešamās darbības un pasākumus, lai novērstu šādu iekšējo noteikumu neatbilstību likumam. Par konstatēto faktu tika informēta arī tieslietu ministre.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Jau ziņots, ka Saeimas deputāti 13. novembrī atļāva sākt kriminālvajāšanu pret Rīgas rajona tiesas tiesnesi Inesi Siliņeviču.

Atbilstoši likumam tiesnese no amata atstādināta, jo viņa kriminālprocesā ir ieguvusi procesuālo statusu kā persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību.

2002. gada aprīlī Saeima Siliņeviču iecēla, un 2005. gada aprīlī apstiprināja par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. 2003. gada decembrī viņai tika uzdots pildīt Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, bet 2005. gada jūlijā viņu iecēla par Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci. No 2008. gada oktobra viņa 15 gadus bija Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja.

Par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā Siliņeviča savulaik apbalvota ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un "zelta" spalvu, Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu un godprātīgu tiesneša amata pienākumu veikšanu, nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā un Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā un tiesu reformas ieviešanā.

Siliņevičas valsts amatpersonas deklarācija par 2024. gadu liecina, ka viņa turpinājusi strādāt par tiesnesi, algā gada laikā saņemot vairāk nekā 53 000 eiro. Vēl pāris tūkstošus viņa nopelnījusi no īpašumu izīrēšanas. 2024. gada izskaņā viņas parādsaistības bijuši aptuveni 115 000 eiro, bet viņa pati bija aizdevusi 30 000 eiro. Tobrīd viņai nav bijuši uzkrājumi, kuru summa pārsniegtu 20 minimālās mēnešalgas.

Siliņeviča skatījusi vairākas skaļas lietas, piemēram, vienu no "Latvenergo", kā arī vienu no Rīgas Centrāltirgus kukuļošanas lietām.

