ASV prezidents Donalds Tramps brīdinājis, ka otrdien Irānā "ies bojā vesela civilizācija", ja Teherāna noraidīs ASV ultimātu.
"Šovakar mirs vesela civilizācija, kas nekad vairs netiks atjaunota. Es nevēlos, lai tā notiktu, bet, iespējams, tā notiks," savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps. Plašāk ASV prezidents nepaskaidroja, bet viņš jau iepriekš izteicies, ka ASV varētu sabombardēt tiltus, elektrostacijas un citu civilo infrastruktūru, atsviežot Irānu atpakaļ akmens laikmetā.
Tramps svētdien brīdināja, ka līdz otrdienas plkst. 20.00 pēc Vašingtonas laika (trešdien plkst. 3 pēc Latvijas laika) Irānai jāpiekrīt Hormuza šauruma atkārtotai atvēršanai.
Pirmdien Tramps paziņoja, ka pagaidu pamiera priekšlikums, kas izskanējis, ir nepietiekams.
Irāna ir noraidījusi ASV spiedienu, un tās mediji ziņoja, ka Irānas varasiestādes vēlas nevis tikai pamieru, bet gan pilnīgu kara izbeigšanu.
"Tagad, kad ir notikusi pilnīga un totāla režīma maiņa, kurā dominē citi, gudrāki un mazāk radikalizēti prāti, varbūt var notikt kaut kas revolucionāri brīnišķīgs, kas zina? Mēs to uzzināsim šovakar," savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps.
ASV prezidents pirmdien Vašingtonā paziņoja, ka, sākot ar otrdienas vakaru, ASV spēki sagraus "katru tiltu Irānā" un sapostīs "katru spēkstaciju" valstī, kas pēc daudzu ekspertu domām būtu klajš kara noziegums.
ASV un Izraēlas kara lidmašīnas kopš 28. februāra nepārtraukti bombardē Irānu, un otrdien ASV un Izraēla veica gaisa triecienu infrastruktūras objektiem, tostarp tiltiem, automaģistrālei un dzelzceļam.
Irānas Revolucionārā gvarde draud ar atbildes uzbrukumiem
Irānas Revolucionārā gvarde otrdien brīdināja, ka gadījumā, ja ASV pārkāps sarkanās līnijas, tā vērsīsies pret Vašingtonu un tās sabiedrotajiem, atņemot tiem naftu un gāzi.
"Revolucionārā gvarde vēlreiz paziņo, ka gadījumā, ja Amerikas teroristu armija pārkāps sarkanās līnijas, mūsu atbildes reakcija pārsniegs reģiona robežas," teikts paziņojumā, ko izplatījusi Irānas valsts televīzija.
Tajā piebilsts, ka Revolucionārā gvarde vērsīsies pret infrastruktūru, "lai uz daudziem gadiem atņemtu ASV un to sabiedrotajiem naftu un gāzi reģionā".
"Amerikas reģionālajiem partneriem vajadzētu arī zināt, ka līdz šim mēs esam bijuši ļoti atturīgi labu kaimiņattiecību dēļ un esam ar zināmiem apsvērumiem izvēlējušies mērķus pretpasākumiem, taču kopš tā laika visi šie iebildumi ir novērsti," teikts Revolucionārās gvardes paziņojumā.
