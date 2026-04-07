Eksperts: Trampa skaļie paziņojumi parasti neko nenozīmē

ASV prezidenta Donalda Trampa skaļie publiskie paziņojumi parasti neko nenozīmē, aģentūrai LETA pauda politikas zinātnes doktors un ASV politikas vērotājs Mārtiņš Hiršs.
Tramps brīdinājis, ka otrdien Irānā "ies bojā vesela civilizācija", ja Teherāna noraidīs ASV ultimātu.
"Šovakar mirs vesela civilizācija, kas nekad vairs netiks atjaunota. Es nevēlos, lai tā notiktu, bet, iespējams, tā notiks," savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps. Plašāk ASV prezidents nepaskaidroja, bet viņš jau iepriekš izteicies, ka ASV varētu sabombardēt tiltus, elektrostacijas un citu civilo infrastruktūru, atsviežot Irānu atpakaļ akmens laikmetā.
Tomēr, kā norāda Hiršs, Trampa izteikumi un rīcība bieži vien ir divas pretējas lietas. "Viņa izteikumos var klausīties, bet ar ļoti lielu piesardzību. Šī, liekas, ir ceturtā reize, kad Tramps draudējis Irānai ar milzīgām sekām," saka Hiršs, piebilstot, ka nekādas ļoti būtiskas eskalācijas tomēr nav bijušas.
Pēc viņa teiktā, Tramps izklausās stresains. Tam, kā norāda Hiršs, ir vairāki izskaidrojumi. Viens no tiem - šobrīd par Trampu varot teikt līdzīgi kā par iepriekšējo ASV prezidentu Džo Baidenu pirms pēdējām prezidenta vēlēšanām. Proti, viņš ir vecs, senils un īsti nesaprot, kas notiek.
Eksperts arī atzīmē, ka Tramps jau savā iepriekšējā prezidenta termiņā esot "salaidis grīstē" atsevišķas lietas. Piemēram, ASV bija ļoti augsta mirstība no Covid-19, jo Tramps neatzina vīrusa bīstamību.
Arī šobrīd, pēc Hirša domām, Tramps ir "savārījis milzīgas ziepes". Tostarp daudziem viņa tuvākajiem padotajiem nav nekādas ekspertīzes par ārpolitiku, un Tramps atlaidis arī vairākus ģenerāļus. "Viņš mēģina bīdīt savu ārpolitiku, neklausoties ārpolitikas ekspertos," notiekošo raksturo Hiršs.
Trampam šobrīd stress rodoties no visām pusēm - no Eiropas, no republikāņiem Kongresā, jo cenas iet uz augšu, tāpēc vēlētāji rudenī gaidāmajās vidustermiņa vēlēšanās varētu būt neapmierināti. Tāpat uz ASV administrāciju ir spiediens arī no citām valstīm, atzīst Hiršs.
Viņš uzskata, ka Tramps šobrīd šo karu zaudē. Lai arī militāri ASV ir spēcīgāka, Irāna bloķējusi Hormuza šaurumu, un tas ir milzīgs trumpis Irānas rokās, norāda Hiršs.