Valdība dod zaļo gaismu degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma ieviešanai

Valdība otrdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) rosinājumu degvielas tirgotājiem piemērot solidaritātes maksājumu, ja to faktiskā mazumtirdzniecības cena pārsniegs objektīvi aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu par vairāk nekā 3%.
Atbilstoši EM izstrādātajam likumprojektam, ja mazumtirgotāja noteiktā degvielas cena par 3% pārsniegs aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu, ieņēmumu summa virs šī sliekšņa tiks iekļauta solidaritātes maksājuma bāzē, piemērojot 100% likmi.
Vienlaikus solidaritātes maksājumu nepiemēros, ja mazumtirgotājs varēs dokumentāri apliecināt, ka faktiskās degvielas iepirkuma izmaksas attiecīgajā periodā pārsniedza orientējošās mazumtirdzniecības cenas aprēķinā izmantoto iepirkuma cenu par vairāk nekā 3%. Tad attiecīgi solidaritātes maksājuma bāzi samazinās proporcionāli dokumentāri apliecinātajai iepirkuma cenas pārsnieguma daļai.
Ministrijā atzīmē, ka likumprojekts "Degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likums" izstrādāts,
lai mazinātu negatīvo sociālekonomisko ietekmi uz tautsaimniecību, kas rodas degvielas strauja mazumtirdzniecības cenu pieauguma dēļ,
kā arī, lai nodrošinātu papildu finanšu līdzekļus valsts budžetā valsts apgādes drošības stiprināšanai un ar to saistīto fiskālo vajadzību segšanai.
Solidaritātes maksājums būs pagaidu mehānisms, ko piemēros tikai tad, ja degvielas mazumtirdzniecības cena būtiski pārsniegs naftas produktu cenu izmaiņas pasaules tirgos, tādējādi nodrošinot papildu finanšu līdzekļus ar to saistīto fiskālo vajadzību segšanai un mazinot ar degvielas cenu pieaugumu saistīto ietekmi, atzīmē ministrijā.
Likumprojekts izstrādāts kā īslaicīgs, ārkārtas un samērīgs risinājums, kas reaģē uz konkrētiem riskiem degvielas mazumtirdzniecības tirgū un ir tieši vērsts uz patērētāju interešu aizsardzību.
Šobrīd noteikts, ka likums pēc izsludināšanas ir spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim. Līdz ar to ir skaidri noteikts likuma piemērošanas termiņš. Solidaritātes maksājuma mehānisms netiks iedarbināts ar likuma spēkā stāšanos, bet tiks aktivizēts ar Ministru kabineta noteikumiem, kuros tiks noteikts konkrēts piemērošanas periods, definēti tehniskie parametri, tajā skaitā orientējošās mazumtirdzniecības cenas aprēķina metodika.
EM norāda, ka solidaritātes maksājums terminētā periodā vērsts uz valsts apgādes drošības stiprināšanu, mazinot ar degvielas cenu pieaugumu saistīto ietekmi un nodrošinot papildu finanšu līdzekļus ar to saistīto fiskālo vajadzību segšanai. Solidaritātes maksājumu piemēros, lai nodrošinātu nodokļu izmaiņu atbilstošu un savlaicīgu atspoguļošanu degvielas mazumtirdzniecības cenās, kā arī gadījumos, kad degvielas cenas pieaugums mazumtirdzniecībā būtiski pārsniegs naftas produktu cenu izmaiņas pasaules tirgos vai cenas neatbildīs nodokļu izmaiņām.