Stambulā otrdien noticis uzbrukums ēkai, kurā atrodas Izraēlas konsulāts, vēsta Turcijas mediji.
Izceļoties apšaudei starp uzbrucējiem un policiju, nogalināti divi uzbrucēji un viens notverts. Sadursmē ievainojumus guva viens policists, ziņoja raidorganizācija "Haberturk".
Ēkas apkārtne tika norobežota, un policija izmeklē notikušo.
"Haberturk" norāda, ka Izraēlas konsulāts aizņem vienu vai divus stāvus daudzstāvu ēkā.
