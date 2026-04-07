Mūziķu Maijas un Reiņa Sējānu ģimenē piedzīvots sāpīgs zaudējums — mūžībā devusies viņu ilggadējā četrkājainā mīlule Paulīnīte.
Par notikušo pāris dalījies sociālajos medijos, atklājot, ka kopš sunītes aiziešanas pagājusi nedēļa, taču sāpes joprojām ir ļoti spēcīgas. Viņi raksturo Paulīnīti kā ģimenes dzīvesprieku un mīlestības avotu, kuras klātbūtne bijusi neatņemama ikdienas sastāvdaļa.
Sējāni uzsver, ka īpaši pietrūkst kopā pavadīto brīžu — pastaigu, rītu un vienkāršas tuvības, kas gadiem ilgi bijusi pašsaprotama. Katra mājas vieta tagad atgādinot par sunītes nozīmi viņu dzīvē.
Ģimene norāda, ka kopā ar Paulīnīti pavadīti vairāk nekā četrpadsmit gadi, kuros piedzīvots daudz mīlestības un prieka. Viņi ir pateicīgi par šo kopā būšanas laiku un saikni, kas izveidojusies.
Sunīte apglabāta piemājas pļavā zem sakuras koka, kas pavasaros ziedēs un kalpos kā atgādinājums par viņu mīluli. Sējāni savu atvadu vēstījumu noslēdz ar uzsvaru uz bezgalīgu mīlestību, ko Paulīnīte viņu dzīvē ienesusi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu