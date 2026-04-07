Sarunu raidījumā "Burku studijā!" tiek aplūkota tēma par lomu sadali un kopīgiem centieniem pāra attiecībās. Televīzijas projektā "Ģimene burkā" iepazītā Vendija Karalkina neslēpj rūgtumu par to, cik smagi viņu ietekmē nesamērīgais pienākumu sadalījums un finansiālās grūtības. Viņas stāsts atklāj skarbu realitāti, kurā mīlestība atduras pret vīra neatrisinātajām saistībām un sadzīves rutīnu.
Vendija uzsver, ka viņas personīgās vajadzības nav tik apjomīgas, lai strādātu tik daudz, taču viņa ir spiesta uzņemties atbildību par vīra Pāvela pagātnes kļūdām. Proti, sievas ienākumi tiek novirzīti partnera parādu un citu maksājumu dzēšanai, kas rada milzīgu spriedzi: “Man pašai tā nauda... Tik, cik man vajag – man pašai pusi no tā nevajag darīt, lai nopelnītu tik! Man ir jāsedz Pāvela parādi, Pāvela alimenti, Pāvela kredīti – tas, ko viņš nespēj atrisināt un samaksāt!”
Kamēr sieviete izmisīgi cenšas uzturēt saimniecību, lai ģenerētu papildu līdzekļus vīra saistību kārtošanai, pats Pāvels par galveno prioritāti uzskata atpūtu pēc maiņas gaterī. Vendija jūtas iedzīta stūrī, jo viņas pūles mazināt finansiālo slogu netiek pienācīgi novērtētas: “Tā vietā, lai viņš to pašu naudu nopelnītu ar savu fizisko darbu, es to daru viņa vietā, lai tātad saimniecība ienestu vairāk naudas, lai mēs segtu viņa parādus. Viņam to nevajag – viņš esot pārguris savā gatera darbā!”
Sieviete neslēpj neapmierinātību ar to, ka Pāvels iesaistās mājas darbos tikai tad, kad tiek tieši lūgts. Viņasprāt, atbalstam būtu jābūt pašsaprotamam, nevis izlūgtam. Salīdzinot abu darba stundas, Vendija secina, ka uz viņas pleciem gulstas nesamērīgi lielāka slodze: “Viņš astoņas stundas smagu darbu strādā. Es strādāju desmit stundas! Man vienkārši tāpēc, ka, redzi, ir pārguris vīrs, kurš nevar pastrādāt vēl divas stundas saimniecībā, tāpēc tās divas stundas man nāk klāt!”
Kad attiecību speciālists Kristaps Ozoliņš centās noskaidrot, vai pāris ir mēģinājis vienoties par konkrētu grafiku vīra līdzdalībai saimniecībā, Vendija atzina, ka diskusijas notiek regulāri. Tomēr panākt izmaiņas Pāvela domāšanā un rīcībā esot gandrīz neiespējami.
