Augstākā tiesa (AT) ir atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar to stājies spēkā notiesājošos spriedums lietā pret kādu vīrieti, kurš tika apsūdzēts par uzbrukumu pašvaldības policistiem Salaspilī.
Līdz ar AT lēmumu ir stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas lēmums, ar kuru atstāts negrozīts Rīgas rajona tiesas lēmums, ar kuru vīrietim piespriesta brīvības atņemšana uz gadu un trīs mēnešiem.
Rīgas rajona tiesa bija atzinusi vīrieti par vainīgu un, nosakot sodu, ņēmusi vērā gan atbildību mīkstinošu apstākli — vainas atzīšanu un nodarītā nožēlošanu, gan atbildību pastiprinošus apstākļus — atrašanos alkohola reibumā un ieroča lietošanu.
Tiesa uzsvēra, ka apsūdzētā rīcība ir kategoriski nepieļaujama un lietā nosakāms tāds sods, kas viņu reāli motivētu atturēties no līdzīgas rīcības nākotnē, tāpēc vīrietim piesprieda brīvības atņemšanu uz vienu gadu un trīs mēnešiem ar probācijas uzraudzību uz pusotru gadu.
Apelācijas instances tiesa noraidīja apelācijas sūdzību par piespriesto sodu un spriedumu atstāja negrozītu.
AT atzina, ka kasācijas tiesvedības ierosināšanai nav pamata, jo sūdzībā ietvertie argumenti pamatoti ar apsūdzētā atšķirīgu viedokli par sodu ietekmējošo apstākļu vērtējumu.
AT skaidroja, ka apelācijas instances tiesa motivēti izvērtējusi visus noziedzīgā nodarījuma apstākļus un apsūdzētā personību, un pamatoti atzinusi, ka konkrētajā situācijā vienīgi brīvības atņemšana sasniegs soda mērķi un ka divu atbildību pastiprinošu apstākļu konstatēšana liedz apsūdzētajam noteikt maigāku sodu.
AT lēmums nav pārsūdzams.
Saskaņā ar apsūdzību, 2023. gada 19. janvārī Salaspils novada pašvaldības policijas inspektori, pildot savus dienesta pienākumus, ieradās adresē, no kuras saņēma izsaukumu par ģimenes konfliktu un Valsts policijas pieņemtā lēmuma par nošķiršanu nepildīšanu.
Apsūdzētais vīrietis nolēma uzbrukt pašvaldības policijas amatpersonām.
Apsūdzētais satvēra gāzes ieroci ar tā aptverē esošajām piecām patronām, pielādēja to un pavērsa pret vienu no policijas inspektoriem. Turpinot tēmēt ar gāzes ieroci pašvaldības policijas inspektora virzienā, apsūdzētais pieprasīja pārējām policijas amatpersonām nolaist ieročus, pēc kā biedēja inspektori, ka pie viņas kājām ir spridzeklis.
Pēc vairākkārtējiem policistu aicinājumiem nomest ieroci, apzinoties, ka gāzes ierocis nav derīgs šaušanai, apsūdzētais nolika to zemē.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu