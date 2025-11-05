Situācija Pokrovskas rajonā ir kritiska, un Krievijas karaspēks turpina koncentrēt spēkus Pokrovskas pilsētā, pakāpeniski nostiprinot kontroli tās nomalēs, ierīkojot pozīcijas un kontrolējot loģistiku, secinājis ukraiņu analītiskais centrs "DeepState".
Ukrainas spēki turpina centienus attīrīt Pokrovskas pilsētu no ienaidniekiem un iznīcināt tos, un galvenā loma ir dronu pilotiem, norādījis "DeepState".
Tikmēr krievi cenšas arī pārņemt kontroli pār teritoriju starp Pokrovsku un Hrišinu, vienlaicīgi mēģinot sasniegt Hrišinu. Šajā vietā darbojas Ukrainas specvienības, jo tas ir galvenais Pokrovskas loģistikas rajons.
"Tomēr tas viss neatrisina galveno problēmu - bloķēt ienaidnieku dienvidu nomalē, lai novērstu infiltrāciju pilsētā," secinājis "DeepState", norādot, ka krievi tur jau iekārto pozīcijas un pārņem kontroli pār šo teritoriju, tādēļ šāda nobloķēšanas iespēja būtībā jau ir zaudēta.
"DeepState" arī norādījis, ka Mirnohrada ir nogriezta no ārpasaules un tās zaudējums būs smags trieciens.
Ukraina ar droniem veikusi triecienus Krievijas enerģētikas objektiem
Ukraina ar droniem naktī uz trešdienu uzbrukusi enerģētikas objektiem Krievijas Orlas un Vladimiras apgabalos, liecina Krievijas amatpersonu ziņotais.
Orlas apgabalā, iespējams, atkal cietusi termoelektrocentrāle. Apgabala gubernators Andrejs Kļičkovs ziņoja, ka ukraiņu dronu atlūzas nogāzušās uz vairākām privātmājām un saimniecības ēkām.
"Telegram" kanāls "Astra" publiskoja video un fotogrāfijas, ko uzņēmuši cilvēki dronu triecienu vietā Orlas apgabalā. Video uzņemšanas vieta, kā uzskata žurnālisti, atrodas tikai pusotra kilometra attālumā no Orlas termoelektrocentrāles.
Ukraina ar droniem uzbruka Orlas termoelektrocentrālei arī 31. oktobrī, tad trieciena rezultātā tika bojātas iekārtas un pārtraukta elektroenerģijas piegāde, ziņoja Krievijas varasiestādes.
Aizvadītajā naktī Ukraina ar droniem uzbruka arī enerģētikas infrastruktūrai Vladimiras priekšpilsētā, Vladimiras apgabalā, ziņoja apgabala gubernators Aleksandrs Avdejevs.
Saskaņā ar ukraiņu monitoringa projekta "Exilenova+" datiem tur uzbrukts elektroapakšstacijai.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 146 570
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 1 146 570 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 900 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 329 tankus, 23 535 bruņutransportierus, 34 273 lielgabalus un mīnmetējus, 1535 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1237 zenītartilērijas iekārtas, 428 lidmašīnas, 346 helikopterus, 78 258 bezpilota lidaparātus, 3918 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 66 574 automobiļus un autocisternas, kā arī 3990 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.