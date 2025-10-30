Lai gan visi iesaistītie noliedz, ka lēmums par Ventspils ostas parādu norakstīšanu Valsts kasei būtu saistīts ar jautājumu par atbalstu Stambulas konvencijas denonsēšanai, netiešas pazīmes liecina, ka tā tomēr ir.

Jāatgādina, ka jautājumu par Ventspils ostas parāda Valsts kasei norakstīšanu vairāki ZZS deputāti ierosināja gandrīz vienlaikus ar jautājuma par Stambulas konvencijas denonsēšanu aktualizēšanos. Ventspilī pie varas joprojām ir ZZS sadarbības partija "Latvijai un Ventspilij". Tagad satiksmes ministrs sniedzis savu atbildi. "Pieņēmu lēmumu nevirzīt Ventspils Ostas pārvaldes parādu norakstīšanu Valsts kasei 14,8 milj. eiro apjomā," 29. oktobrī sociālajā tīklā "X" raksta satiksmes ministrs Atis Švinka. "Pie Ventspils ostas nolaistās infrastruktūras, kur nepieciešamas līdz pat 100 milj. eiro investīcijas, nav vainojama tikai Krievijas agresijas un sankciju ietekme. Vairāk nekā 35 gadus piekoptā "saimniekošana", kuras laikā ar ostas līdzekļiem, Eiropas fondiem un valsts atbalstu ir uzturēta Ventspils pilsētas infrastruktūra, veicinājusi pašas ostas atpalicību Baltijas ostu konkurencē. Šonedēļ apkopošu informāciju un nākamnedēļ aicināšu ZZS Saeimas frakciju, kā arī partijas "Latvijai un Ventspilij" deputātus uz sarunu, lai informētu par iespējamajiem risinājumiem."

ZZS uz šo paziņojumu atbildēja ar partijas Saeimas frakcijas vadītāja Harija Rokpeļņa vārdiem: "Lūgties neiesim." Savukārt Ventspils pašvaldība izplatīja atbildes paziņojumu Švinkam, uzstājot, ka tā nevarot būt atbildīga par ostas finanšu grūtībām, jo lēmumu pieņemšanā nepiedaloties kopš 2020. gada janvāra. "Kamēr pašvaldībai esot bijusi ietekme ostā, tikmēr Ventspils brīvostas pārvalde vienmēr esot pildījusi savas saistības attiecībā uz kredītu atmaksu, bet pašlaik ostas pārvalde spējot samaksāt rēķinus "tikai tāpēc, ka valdība ir atlikusi kredītsaistību atmaksu uz četriem gadiem". Ventspils dome, kuru vada Aivara Lemberga veidotā partija "Latvijai un Ventspilij", uzskata, ka situācija negatīvā virzienā mainījusies 2019. gada decembrī, kad to pārvaldībā pārņēma valsts, bet pašvaldība zaudēja ietekmi.

Satiksmes ministra lēmums ir satiksmes ministra lēmums, taču jautājums ir – cik lielā mērā viņam taisnība? Manuprāt, tikai daļēji. 

