Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā guva 15 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, Atlantas "Hawks" komandai piedzīvojot zaudējumu.
"Hawks" viesos ar rezultātu 109:117 (22:31, 30:19, 24:28, 33:39) zaudēja Klīvlendas "Cavaliers".
Laukumā pavadītajās 27 minūtēs un 32 sekundēs Porziņģis izpildīja pa septiņiem divpunktu metieniem un soda metieniem, no katra realizējot pa pieciem, kā arī izpildīja četrus neprecīzus tālmetienus. Viņa kontā bija arī piecas rezultatīvas piespēles, viens bloķēts metiens, divas kļūdas, četras piezīmes un negatīvs +/- rādītājs (-9).
"Hawks" komandā 23 punktus guva un 13 bumbas zem groziem izcīnīja Dželens Džonsons, 18 punkti bija Daisonam Denielsam, 16 punktus guva Nikeils Aleksandrs-Volkers un 15 pievienoja Lūks Kenards. Aptuveni turpmāko mēnesi Atlantas vienībai jāiztiek bez traumu guvušā saspēles vadītāja Treja Janga.
Uzvarētājiem Donovans Mičels realizēja trīs tālmetienus un guva 37 punktus, 24 no tiem otrajā puslaikā. Deandrē Hanteram bija 19 punkti, Džeisonam Taisonam - pirmo reizi karjerā realizēti pieci tālmetieni un 18 punkti, Evanam Moblijam - 14 punkti un astoņas atlēkušās bumbas. Savainojumu dēļ arī "Cavaliers" komandai jāiztiek bez vairākiem būtiskiem spēlētājiem, tajā skaitā Džereta Alena un Dariusa Gārlenda.
"Hawks" ar trīs uzvarām septiņās spēlēs ieņem 12. vietu Austrumu konferencē, kur "Cavaliers" ar četriem panākumiem septiņos mačos ir sestā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu