Izraēlas armija otrdien veica gaisa triecienus Gazas joslai pēc tam, kad tā bija apsūdzējusi palestīniešu kaujinieku grupējumu "Hamās" Izraēlas karavīru apšaudīšanā un pamiera pārkāpšanā.
Triecieni notika vairākās Gazas joslas daļās, un tajos nogalināti vismaz 30 cilvēki, paziņoja "Hamās" kontrolētā Gazas joslas civilās aizsardzības aģentūra.
Saskaņā ar tās teikto tika veikti vismaz trīs triecieni. Vienā no tiem gāja bojā pieci cilvēki, gaisa triecienam trāpot viņu automašīnai.
ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss tomēr sacīja, ka pamiers Gazas joslā vēl arvien ir spēkā, neraugoties uz otrdien notikušām "sadursmēm".
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu otrdien deva rīkojumu armijai nekavējoties uzbrukt Gazas joslai.
Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kacs paziņoja, ka "Hamās" samaksās "smagu cenu par uzbrukumiem Izraēlas karavīriem Gazas joslā un par vienošanās par mirušo ķīlnieku atgriešanu pārkāpšanu".
Izraēla pirms triecienu sākšanas informēja par to ASV, apstiprināja divas ASV amatpersonas.
