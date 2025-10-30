Prezidenta Donalda Trampa administrācijas aizsardzības sekretārs Pīts Hegsets lepni paziņojis, ka ASV bruņotie spēki Karību jūras un Klusā okeāna ūdeņos jau nogremdējuši desmit laivas ar narkotiku kravām, nogalināti 43 "narkoteroristi". 

Tas viss esot darīts pēc D. Trampa rīkojuma, kurš notiekošo komentēja šādi: "Es nedomāju, ka te nepieciešama kara pieteikšana. Mēs vienkārši nogalināsim cilvēkus, kuri ieved narkotikas mūsu valstī." D. Tramps arī nosaucis Kolumbijas prezidentu Gustavo Petro par narkotiku dīleri un ieviesis pret viņu sankcijas. Starptautisko un jūras tiesību eksperti gan apšauba šo uzbrukumu likumību. Tikmēr ASV politiskajā elitē D. Trampa 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē