2,5 miljoni eiro – šādu summu Rīgas Tehniskā universitāte gatavojas tērēt, lai piesaistītu ārvalstu, galvenokārt trešo valstu, studentus. Ar iepirkuma palīdzību tiek meklēti privātie komersanti, kas ar dažādām augstskolas reklamēšanas aktivitātēm vecinās studējošo imigrantu ierašanos Latvijā. 360 TV Ziņas skaidro vai šāda naudas tērēšana saskan ar valsts kopējo nostāju.
Rīgas Tehniskā universitāte, ko finansē valsts, plaši atvērusi maku. 360 tūkstoši eiro par studējošo piesaisti no Uzbekistānas, 450 tūkstoši eiro par šrilankiešiem, 700 tūkstoši eiro, lai piesaistītu indiešus, un vēl tikpat liela summa par turku veicināšanu braukt studēt uz Rīgas tehnisko universitāti. Vēl arī vairāki desmiti tūkstoši eiro par citiem trešvalstniekiem.
Daļā sabiedrības šo 2,5 miljonu eiro tērēšana šādām aktivitātēm gan raisījusi neizpratni, jo RTU kā valsts finansēta augstskolai it kā nevajadzētu tik ļoti sacensties par imigrācijas studentu piesaisti.
Tā uzskata arī Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, kurš izpaudies sociālajās platformās: “Izglītības eksports ir jāveic Eiropas Savienības virzienā. Ar šādu politiku augstskolas var pat necensties piesaistīt Eiropas Savienības studentus un celt savu prestižu un reitingu, jo no šīm trešajām valstīm “piesaistīt” ir daudz vienkāršāk, uzliekot slogu uz mūsu sabiedrības pleciem.”
RTU studiju prorektore Elīna Gaile – Sarkane skaidro, kā tiks tērēti šie 2,5 miljoni eiro: “Tas ir iepirkums, kuru RTU kā publiski atvasināta persona likuma ietvaros veic savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai nodrošinātu ārvalstu studējošo piesaisti.”
No kopējiem 2,5 miljoniem, kas atvēlēti ārzemju studentu piesaistīšanai, tikai 1 % no summas ir atvēlēts, lai ieinteresētu Eiropas savienības studentus.”
360 TV Ziņas noskaidroja arī Izglītības un zinātnes ministrijas viedokli - vai 2,5 miljoni ir samērīga summa ārvalstu studentu piesaistei? Ministrijā atbalsta Rīgas tehniskās universitātes iepirkumu, jo, kad šie trešo valstu studenti atbrauks, viņu devums kopumā Latvijas ekonomikai būšot krietni lielāks par šiem 2,5 miljoniem eiro.
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Lana FrančeskaDreimane skaidro: “No izglītības un zinātnes ministrijas puses vēlos kliedēt jebkādus pārpratumus, jo šis iepirkums atbilst stratēģiskajiem mērķiem, ko uzstādījusi valsts puse. Viens ārvalstu studējošais gadā iztērē Latvijā vismaz 15 tūkstošus eiro, bet kopējā ekonomiskā atdeve ir 385 miljoni, kur 191 miljons ir tiešais pienesums.”
Imigrācijas studentu piesaistei domātie divarpus miljoni eiro paredzēti četriem gadiem, un minētā summa ir noteiktie cenu griesti. Kāds komersants var arī lētāk piedāvāt savu pakalpojumu.
