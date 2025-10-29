Citskovskim neesot saprotama viņam izvirzītā apsūdzība

Bijušais Valsts kancelejas (VK) vadītājs Jānis Citskovskis nesaprot viņam izvirzīto apsūdzību bijušā Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa lidojumu lietā, - šādu apsūdzības vērtējumu viņš pauda sarunā ar aģentūru LETA.
Citskovskis sacīja, ka viņš bija prokuratūrai lūdzis rakstveidā skaidrot, par ko tiek apsūdzēts. "Man iedeva sacerējumu uz trim lapām, no kura ir grūti saprast, ko esmu nodarījis," sprieda bijušais ierēdnis. No prokuratūras esot saņemts atteikums sīkāk skaidrot apsūdzību. "Apsūdzību es nesaprotu un arī tai nepiekrītu. Un esmu gatavs savu nevainību pierādīt tiesā," paziņoja Citskovskis.
Viņš aicināja sabiedrību sekot līdzi konkrētajam tiesas procesam. Tā laikā, pēc Citskovska teiktā, varēšot ieraudzīt patiesos lēmumu pieņēmējus. Tiesībsargājošās institūcijas līdz šim neesot noskaidrojušas un saukušas pie atbildības nevienu šādu personu, uzskata Citskovskis.
"Tiks izgaismotas gļēvās amatpersonas, kuras nevēlas atbildēt par savu rīcību," pārliecināts ir Citskovskis, "cik drosmīgi vai gļēvi ir šie cilvēki - tad, kad ir pirmās briesmas, viņi bēg un izvairās." Tomēr lūgts konkretizēt, par kādiem cilvēkiem viņš runā, Citskovskis atbildēja, ka ir parakstījies par informācijas neizpaušanu un nekādus konkrētus vārdus minēt nedrīkstot.
Citskovskis uzskata, ka cīņa, lai pierādītu savu nevainību, nebūšot viegla. Izmeklēšanas procesa ietvaros, pēc viņa teiktā, bijušas ļoti daudz nepilnības. Tostarp Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un prokuratūra neesot neko darījusi pēc tam, kad Citskovskis bija šajās iestādēs vērsies par, viņa skatījumā, iespējamu ietekmēšanu no pašreizējās Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) biroja sniegt nepatiesu informāciju.
Jau vēstīts, ka prokuratūra ir nodevusi tiesai Kariņa lidojumu lietu, kurā vienīgais apsūdzētais ir Citskovskis.
Prokuratūra aģentūru LETA informēja, ka bijušais VK direktors apsūdzēts par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas izraisīja smagas sekas. Lietā sākotnēji bija vēl viena persona, kurai bija tiesības uz aizstāvību, taču šīs personas statuss tika mainīts un tagad tā ir liecinieks.
Pēc prokuratūras sniegtās informācijas, pirmstiesas izmeklēšanā tikusi vērtēta arī bijušā Ministru prezidenta, vairāku VK un tās struktūrvienības - Ministru prezidenta biroja - amatpersonu un darbinieku iespējamā atbildība, bet gala rezultātā secināts, ka tieši VK direktors kā iestādes vadītājs bija atbildīgs par valsts budžeta līdzekļu izlietošanas likumību un lietderību tādu pakalpojumu iegādē, kas saistīti ar Ministru prezidenta ārvalstu komandējumiem.
Personas bezdarbības rezultātā Latvijai nodarīti zaudējumi 89 382 eiro apmērā, kas saskaņā ar likumu uzskatāms par noziedzīgu nodarījumu ar smagām sekām, teikts apsūdzībā.