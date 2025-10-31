Mūzikas un mākslas festivāls “BILDES” šajā nedēļas nogalē turpināsies ar trim īpašiem koncertiem VEF Kultūras pilī.
Sestdien, 1. novembrī, plkst. 13.00 Lielajā zālē notiks koncerts bērniem, kas festivāla programmā iekļauts jau kopš 1992. gada. Tajā piedalīsies populāras bērnu vokālās un deju studijas – “Dzeguzīte”, “Knīpas un knauķi”, “Kolibri”, “Tev un man”, “Vējā”, “Dzirnas” un citas, kā arī mūziķi Normunds Rutulis un Agnese Rakovska. Koncertu vadīs mūziķe un pedagoģe Igeta Ozoliņa.
Tajā pašā dienā plkst. 19.00 Kamerzālē gaidāms akustiskais koncerts, kurā uzstāsies Kristaps Vanadziņš, Horens Stalbe, Zane Dombrovska, Ansis Klintsons, Anda un Kaspars Zemīši, kā arī citi mākslinieki. Vakaru vadīs Mikus Frišfelds, kurš uzsver, ka akustiskā mūzika ļauj klausītājiem “atslābt un sadzirdēt būtisko”.
Svētdien, 2. novembrī, plkst. 17.00 Kamerzālē notiks mūziķu un viņu bērnu koncerts dziedātājas Iras Dūdumas vadībā. Uz skatuves kāps vairākas pazīstamas mūziķu ģimenes – Normunds un Edvards Rutuli, Miltiņu ģimene, Ziemeļu ģimene, Ivars un Elviss Patriki Pētersoni, kā arī citi.
Festivāla organizatori uzsver, ka “BILDES” ir ne tikai koncertu sērija, bet arī radošuma, kopā būšanas un paaudžu satikšanās svētki.
Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs un tiešsaistē bilesuparadize.lv.
