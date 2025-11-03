ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka pagaidām neizskata iespēju piegādāt Ukrainai spārnotās raķetes “Tomahawk”, vienlaikus apgalvojot, ka Krievija un Ķīna esot veikušas slepenus pazemes kodolizmēģinājumus. Tikmēr Ukraina ziņo, ka Krievijas karaspēka zaudējumi frontē pārsnieguši 1,14 miljonus karavīru.
Tramps: “Tomahawk” piegādes Ukrainai pagaidām netiek plānotas
Atbildot uz žurnālistu jautājumiem prezidenta lidmašīnā, Tramps sacīja, ka šobrīd neatbalsta “Tomahawk” piegādi Ukrainai, taču nākotnē varētu mainīt lēmumu.
“Nē. Nav tā, ka es nevarētu mainīt lēmumu, bet pagaidām – nē,” teica prezidents, norādot, ka dažkārt konfliktiem jāļauj “izdegt”. Viņš piebilda, ka Krievijai šis ir smags karš, “iespējams, Putins ir zaudējis miljonu karavīru”, un arī Ukrainai situācija esot ļoti grūta.
ASV Aizsardzības ministrija jau oktobrī bija atbalstījusi “Tomahawk” piegādes, tomēr galīgais lēmums paliek prezidenta ziņā. Tramps oktobra beigās, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, sacīja, ka šobrīd nevēlas nodot ieročus, kas nepieciešami ASV pašaizsardzībai.
Tramps: Krievija un Ķīna slepeni izmēģina kodolieročus
Intervijā CBS raidījumā “60 Minutes” Tramps apgalvoja, ka Krievija un Ķīna “izmēģina kodolieročus dziļi pazemē, kur cilvēki nezina, kas tiek testēts”. Viņš piebilda, ka nevēlas, lai ASV būtu vienīgā valsts, kas neizmēģina, un pavēlējis Pentagonam rīkoties līdzīgi.
Nav gan skaidrs, vai tas nozīmē gatavošanos pirmajam ASV kodolsprādzienam kopš 1992. gada. ASV enerģētikas ministrs Kriss Raits precizēja, ka runa, iespējams, ir par sistēmu izmēģinājumiem, kas nav saistīti ar kodoleksplozijām.
Krievija un Ķīna oficiāli kodolizmēģinājumus nav veikušas kopš 1990. un 1996. gada, savukārt ASV kopš 1996. gada ir parakstījusi Visaptverošo kodolizmēģinājumu aizlieguma līgumu.
Ukraina: Krievijas zaudējumi pārsnieguši 1,14 miljonus karavīru
Ukrainas armijas ģenerālštābs paziņojis, ka Krievijas dzīvā spēka zaudējumi kopš 2022. gada 24. februāra sasnieguši 1 144 830 karavīru. Diennakts laikā iznīcināti 1160 iebrucēji.
Kopumā Krievija zaudējusi vairāk nekā 11 tūkstošus tanku, 23,5 tūkstošus bruņutransportieru, 34 tūkstošus lielgabalu un vairāk nekā 77 tūkstošus bezpilota lidaparātu.
Ģenerālštābs norāda, ka dati tiek precizēti, jo informācijas iegūšanu frontē apgrūtina aktīva karadarbība.
