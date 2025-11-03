Opozīcija uzsver, ka SEPLP locekļu skaita samazināšana ļautu ietaupīt 100 000 eiro

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekļu skaita samazināšana ļautu ietaupīt 100 000 eiro gadā, uzskata Nacionālās apvienības (NA) un "Apvienotā saraksta" (AS) deputāti.
NA un AS deputāti iesnieguši grozījumus Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kuros piedāvāts samazināt SEPLP locekļu skaitu.
Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka ar grozījumiem piedāvāts samazināt padomes locekļu skaitu no trim uz diviem, izslēdzot līdzšinējo kārtību, kur viens loceklis tiek virzīts no Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes. Šie grozījumi paredz vienkāršot pārvaldības struktūru, samazināt birokrātiju, stiprināt Saeimas politisko atbildību un samazināt valsts budžeta izdevumus aptuveni par 100 000 eiro gadā.
Grozījumu autori norāda, ka likumprojekts ir saderīgs ar Latvijas starptautiskajām saistībām mediju neatkarības jomā, un tas neietekmē sabiedrisko mediju redakcionālo brīvību vai sabiedrības līdzdalības iespējas.
Vienlaikus vēstulē Saeimai Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes vadītāja vietnieku Georgu Rubeni, Latvijas Žurnālistu asociāciju, Latvijas Mediju ētikas padomi un atlases komisijas pārstāvēm Vitu Andu Tēraudu un Guntu Slogu aicina Saeimu saglabāt sabiedrības pārstāvja lomu SEPLP un apstiprināt Siksni padomes locekļa amatā, aģentūrai LETA pavēstīja vēstules autori.
Mediju uzraugošās institūcijas padomes locekļu skaita samazināšana vājinās sabiedrības līdzdalību sabiedrisko mediju pārvaldībā, padomes neatkarību un sabiedrības uzticēšanos medijiem, uzsvērts vēstulē.
Sloga uzsver, ka šāds Saeimas deputātu priekšlikums ir nepieņemams, jo izjauc rūpīgi izveidotu modeli, kas nodrošina SEPLP prezidenta, parlamenta un sabiedrības pārstāvniecību. "Deputāti ar šo būtībā pasaka, ka viņiem ir klaji vienaldzīgs sabiedrības viedoklis, jo paredzēts atteikties tieši no sabiedrības virzītā pārstāvja. Šī ir bīstama tendence demokrātijas erozijas virzienā, kas skatāma kontekstā ar neseno parlamenta lēmumu pretvardarbības konvencijas jautājumā," pauž viņa.
Organizācijas un atlases komisijas pārstāvji vēstulē Saeimai atgādina, ka likums paredz trīs pīlāru modeli, kurā SEPL padomes locekļus virza Valsts prezidents, Saeima un sabiedrība, ko pārstāv Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome. Šāds atlases princips nodrošina līdzsvarotu pārstāvniecību, profesionālu pārvaldību un mazina politiskās ietekmes riskus sabiedrisko mediju darbā, norādīts vēstulē.