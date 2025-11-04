Rīgas lidosta publicējusi turpmāko gadu attīstības plānu, kas paredz investīcijas aptuveni pusmiljarda eiro apmērā, vērienīgas infrastruktūras pārmaiņas un blakus esošas jaunas lidostas pilsētas izveidi — RIX Airport City. Kāds no tā būs ieguvums pasažieriem, skaidroja 360 TV Ziņas.
Šajā gadā Baltijas valstu lidostas apkalpojušas vairāk nekā 13 miljonus pasažieru. 40 % no tiem izmantojuši tieši Rīgas lidostas pakalpojumus. Lai turpinātu attīstību un spētu konkurēt ar kaimiņu valstīm, Rīgas lidosta šodien prezentēja attīstības plānu turpmākajiem 25 gadiem.
Plāni paredz lidlauka modernizāciju ar jauniem manevrēšanas ceļiem, peroniem un pretapledošanas zonām, vienlaikus ievērojot vides un trokšņa standartus. Terminālus paplašinās, iekļaujot jaunu dienvidu piestātni ar modernām ērtībām un pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Plānots uzlabot savienojamību ar Rail Balticaun piekļuves infrastruktūru ar jauniem ceļiem un satiksmes mezgliem.
RIX Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa stāsta vairāk: “Tas viss nav izdarāms vienā dienā, ne vienā gadā un pat ne desmitgadē. Kā jau jūs dzirdējāt, es nosaucu summas, kādas ir iesaistītas – jo ātrāk mēs par tām zinām, jo ātrāk mēs varam ieplānot arī šo investīciju tālāko izmantošanu. Tas ir svarīgi, tā dara visas lidostas, mēs neesam neko jaunu izdomājuši – tā ir starptautiska prakse, ka šāds attīstības plāns ir katrā lidostā, un tas paredz vismaz 25 gadus, un katrus 10-15 gadus tas tiek pārskatīts.”
Attīstības plāns piecpadsmit mēnešu laikā radīts sadarbībā ar Spāņu aviācijas inženierijas uzņēmumu. Salīdzinājumam jāmin, ka Spānijas lidostas gada laikā apkalpo aptuveni 320 miljonus pasažieru.
Attīstības plāna izstrādātāja “Ineco” vecākais projektu vadītājs Migels de Bernardo stāsta: “Mēs to redzam kā dokumentu, kas turpmāk būs visās sapulcēs, visās diskusijās, kad tiek pieņemti lēmumi par to, kā izmantot lidostas teritoriju, un mēs domājam, ka tas būs labs palīgs teritorijas plānošanā gan Mārupei, gan Rīgai.”
Protams, redzot ka lidostas priekšā top Rail Baltic stacija, Satiksmes ministrijas pārstāvjiem vaicājam arī - vai pasažieriun lidosta var rēķināties ar to, ka dzelzceļa savienojums ar Rīgu būs.
Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Andulis Židkovs skaidro: “Pēc vairākiem gadiem, kad šis savienojums tiks uzbūvēts, mēs varēsim palaist vilcienus, kas savienos Centrālo staciju ar lidostu Rīga. Redzēsim, vai tas būs 28. vai 29. gadā – Kohēzijas fonda finansējums šī posma izbūvei ir.”
Līdz 3. decembrim notiks lidostas attīstības plāna sabiedriskā apspriešana. Tā notiks trīs vietās klātienē, kā arī tajās varēs piedalīties attālināti. Visa informācija par sabiedriskajām apspriešanām atrodama Rīgas lidostas mājas lapā.
