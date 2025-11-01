Sestdien, 1. novembrī, Latgales vēstniecībā "Gors" latgaliešu kultūras kustība "Volūda" (kas pirms tam bija zināma kā "Latgolys Studentu centrs" un "LgSC") svinēs 20 gadus kopš brīža, kad biedrība reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Latgaliskās kultūras organizācijas "Volūda" īstenoto darbu vidū ir daudz dažādu projektu, kas sabiedrībā aktualizē latgaliešu valodas jautājumus un popularizē latgaliešu kultūru. 

Kursi, semināri un citi pasākumi dažādām mērķauditorijām, latgaliešu valodas mācīšana, dažādu izdevumu latgaliski izdošana, latgaliešu literatūras konkursu organizēšana – šī ir maza daļa no tā, ko paveic biedrība, kura uztur arī vienīgo latgalisko mediju Latvijā – "Latgalīšu kulturys ziņu portals lakuga.lv". Noteikti jāpiemin arī tas, ka "Volūda" šogad bija Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica 2025" līdzrīkotāja un tēmas autore.

Ieskandinot jubileju, 1. novembrī Latgales vēstniecībā "Gors" notiks latgaliešu valodas un kultūras forums "Vierzeiba". Tajā ar pieredzes stāstiem par latgaliešu valodu un kultūru dalīsies latgaliešu valodas speciālisti, Latgales kultūras dzīves profesionāļi un sabiedrībā pazīstami latgalieši – radio personība un sociālo mediju influenceris Lauris Zalāns, grupas "Borowa Mc" līderis Aigars Runčis, Latgales vēstniecības "Gors" vadītāja Diāna Zirniņa, tekstu autore un redaktore Inka, nemateriālās kultūras mantojuma centra "Upīte" direktors Andris Slišāns, literāte un valodas pētniece Ilze Sperga, latgaliešu kultūras kustības "Volūda" vadītāja Amanda Anusāne, arī foruma vadītājs – sabiedriski aktīvais aktieris Jānis Kronis.

""Volūda" ir atvērta, mainīga, plūstoša kustība, kas iet līdzi laikam," saka viena no "Volūdas" aktīvākajām kustinātājām (biedrība 20 gadu darbības laikā ir iekustinājusi dažādus procesus, līdz ar to radot zīmolu – latgaliešu kultūras kustība "Volūda", tās dalībnieki sevi sauc par "kustinātājiem"), ilggadēja biedrības vadītāja, tagad projektu vadītāja Edeite Laime.

Esi daudzu nozīmīgu latgalisko projektu idejas autore, kopā ar komandu īstenojusi daudzas aktivitātes, bagātinot latgalisko kultūrvidi. Atskatoties uz paveikto – kurš projekts tev ir visnozīmīgākais un sirdij tuvākais?

E. Laime: Man nozīmīgs bija pirmais laiks portālā "lakuga.lv", kad izdevās to pacelt citā līmenī, vairāk tuvinot medijam ("Latgalīšu kulturys ziņu portals "lakuga.lv"" jeb "lakuga.lv" joprojām ir vienīgais plašsaziņas līdzeklis, kura saturs tiek veidots tikai latgaliešu rakstu valodā. – I. K.-M.). Nozīmīgs ir arī projekts "Muna dzīšmu gruomota" (dziesmu krājumā Edeite ir apkopojusi 120 dažādu Latgales vietu tautasdziesmas un 180 dažādu laiku autoru dziesmas latgaliski. – I. K.-M.).

