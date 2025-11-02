Vilcienā Anglijas Kembridžšīras grāfistē sestdien sadurti cilvēki, un desmit ievainotie nogādāti slimnīcās, paziņojusi Lielbritānijas policija.
Deviņi no hospitalizētajiem ir dzīvībai bīstamā stāvoklī.
Aizdomās par uzbrukumu aizturētas divas personas.
Policija norādījusi, ka pagaidām nevar sniegt informāciju ar uzbrucēju motīviem.
Pirmos zvanus par uzbrukumu vilcienā policija saņēma plkst. 19.39 (plkst. 21.39 pēc Latvijas laika). Vilciens. kas bija ceļā no Donkasteras uz Londonu, tika apturēts Hantingdonas stacijā, kur tika aizturēti aizdomās turamie.
Liecinieki pastāstīja telekanālam "Sky News", ka redzējuši, kā policisti, izmantojot elektrošoku, aizturējuši vīrieti ar lielu nazi.
Kembridžšīras un Pīterboro mērs Pols Bristovs ziņoja, ka dzirdējis par "briesmīgām ainām" vilcienā. Laikraksts "The Times" citēja aculiecinieku stāstīto, ka vilcienā visur bijušas asinis un cilvēki sabradājuši cits citu, cenšoties aizbēgt. Laikraksts "The Sun" citēja aculiecinieku sacīto, ka uzbrukums bijis ļoti vardarbīgs.
Uzbrukuma dēļ Kembridžšīrā traucēta dzelzceļa satiksme.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu