ASV informējušas NATO sabiedrotos par ASV karavīru skaita samazināšanu Eiropas austrumu flangā, tai skaitā Rumānijā, kur bija plānota amerikāņu karavīru izvietošana Mihaila Kogelničjanu gaisa spēku bāzē, trešdien paziņoja Rumānijas Aizsardzības ministrija.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija jau iepriekš brīdinājusi Eiropas sabiedrotos, ka tiem jāuzņemas lielāka atbildība par savu drošību, jo ASV tagad vairāk koncentrējas uz savām robežām un Indijas un Klusā okeāna reģionu.
Rumānijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka ASV nolēmusi apturēt tās brigādes rotāciju Eiropā, kurai bija elementi vairākās NATO valstīs.
Ministrija norādīja, ka šāds lēmums bija gaidāms, ņemot vērā izmaiņas Vašingtonas prioritātēs, taču Rumānijā arī turpmāk tiks izvietots aptuveni 1000 ASV karavīru.
"Lēmumā tika ņemts vērā arī tas, ka NATO ir nostiprinājusi savu klātbūtni un darbību austrumu flangā, kas ļauj ASV pielāgot savu militāro nostāju reģionā," norādīja ministrija. Tā neprecizēja, cik liels skaits ASV karavīru tiks atvilkts.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu