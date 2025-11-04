Platformā manabalss.lv tika savākti vairāk nekā 62 tūkstoši parakstu, aicinot Valsts prezidentu neizsludināt Saeimas lēmumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas. Daļā sabiedrības uzvirmoja jautājums - vai platformā var krāpties, vienam cilvēkam parakstoties vairākas reizes? Skaidrību šajā jautājumā viesa 360 TV Ziņas.
360 TV Ziņas var nomierināt sabiedrības uztrauktos prātus – platformā manabalss.lv nav iespējams krāpties, parakstoties vairākas reizes par vienu un to pašu iniciatīvu.
360 TV Ziņu žurnāliste Līva Pārupa ielogojās portālā no datora un veiksmīgi parakstīja iniciatīvu. Viņa mēģināja to pašu izdarīt no tā paša bankas konta, bet jau telefonā. Arī tur it kā izdevās iniciatīvu parakstīt, taču apskatot sadaļu “Manas parakstītās iniciatīvas” redzams, ka paraksts ir pieņemts tikai vienu reizi. Skaidrs, ka divreiz parakstīt vienu iniciatīvu nav iespējams, bet kā strādā portāla parakstu reģistrācija?
Organizācijas manabalss.lv vadītājs Imants Breidaks skaidro: “ManaBalss sistēma strādā tādā veidā, ka jūs lietojat banku vai e-parakstu, lai autorizētos. Tas nozīmē, ka mēs no šīs trešās puses — bankas vai e-paraksta — saņemam jūsu personas kodu, kurš tiek pievienots iniciatīvai, par kuru jūs vēlaties balsot. Tā kā jūsu personas kods ir unikāls, jūs varat nobalsot tikai vienreiz. Viens cilvēks — viena balss.”
Šos datus pārbauda Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, jo parakstīties drīkst tikai Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 16 gadu vecumu. Ja konstatēts, ka parakstījusies persona, kura neatbilst kritērijiem, tad šis paraksts tiek anulēts no kopējā skaita.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu