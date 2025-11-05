Otrdien notikušajās Ņujorkas mēra vēlēšanās ir uzvarējis Demokrātu partijas kandidāts Zohrans Mamdani, liecina ASV raidsabiedrību aplēses.
Telekanāls "NBC News" ziņoja, ka 34 gadus vecais Mamdani ieguvis gandrīz 50% balsu. Viņam seko bijušais Ņujorkas štata demokrātu gubernators Endrū Kuomo, kurš šajās vēlēšanās bija neatkarīgais kandidāts, ar 41,6% balsu, bet trešajā vietā ir republikāņu kandidāts Kērtiss Sliva ar gandrīz 8% balsu.
Mamdani uzvarējis arī saskaņā ar telekanāla CNN aplēsēm.
Nepilnu stundu pēc balsošanas beigām Ņujorkas pilsētas Vēlēšanu padome publicēja neoficiālus rezultātus, saskaņā ar kuriem Mamdani saņēmis 50,5% balsu, Kuomo - 41,4%, un Sliva - 7,3% balsu.
Ja Mamdani uzvara tiks apstiprināta, viņš kļūs par pirmo musulmani Ņujorkas mēra amatā un par vienu no ievērojamākajiem vēlētajiem ASV prezidenta Donalda Trampa pretiniekiem.
Ņujorkas štata asamblejas deputāts Mamdani, kas ir saistīts ar galēji kreisajiem Amerikas Demokrātiskajiem sociālistiem, kampaņā solīja īres maksas kontroli, bezmaksas autobusus un bērnu aprūpes pakalpojumus, kas tiks finansēti no lielākiem nodokļiem bagātniekiem un uzņēmumiem.
Tramps Ņujorkas mēra vēlēšanās pauda atbalstu Kuomo un draudēja nepiešķirt Ņujorkai federālos līdzekļus, ja mēra vēlēšanās uzvarētu Mamdani.