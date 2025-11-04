Latvijas futbola čempionātā ir skaidras pirmo piecu vietu ieguvējas, bet par pārējām piecām un īpaši nepalikšanu pēdējiem intriga saglabājusies līdz pat beigām.
Virslīga finišēs šajā nedēļas nogalē, un pēdējā vietā vēl var palikt trīs komandas – "Metta" (28 punkti), "Super Nova" (29) un "Grobiņa" (31). "Metta" pirmspēdējā kārtā cīnījās neizšķirti 2:2 ar "Jelgavu" un līdz punktam samazināja atstatumu no "Super Novas", kas ar 1:3 piekāpās "RFS". Metiešiem divus vārtus guva 18 gadus vecais Rūdolfs Kļavinskis, bet uzvarēt neļāva čehu hokeja leģendas Dominika Hašeka brāļadēla Filipa Hašeka izcili realizētais tiešais brīvsitiens no apmēram 27 metriem otrā puslaika vidū, līdzsvarojot rezultātu. "Super Novai" izcēlās Latvijas hokeja izlases kādreizējā uzbrucēja Jāņa Sprukta 18 gadus vecais dēls Emīls Sprukts, gūstot savus pirmos vārtus virslīgā. Pirms četriem gadiem viņš no "Mettas" akadēmijas devās trenēties uz Nīderlandi un vēlāk pārcēlās uz Beļģiju, bet šovasar atgriezās Latvijā. "Grobiņa", pateicoties Artjoma Puzirevska realizētajam izgājienam vienatnē pret vārtsargu, izcīnīja lielu punktu pret čempioni "Rīgu" (1:1) un pēdējā paliks tikai tad, ja pati zaudēs, bet abas konkurentes uzvarēs.
Svētdien "Metta" uzņems ceturto vietu nodrošinājušo "Daugavpili", "Super Nova" – bronzu izcīnījušo "Liepāju", bet "Grobiņa" – Latvijas kausu ieguvušo "Audu". Jāpiebilst gan, ka joprojām nav skaidrības par virslīgas iespējamo paplašināšanos nākamgad līdz 12 komandām un attiecīgi, kas sagaida tabulas pēdējo un pirmspēdējo vietu ieguvušās vienības.
Pēdējā mačā var mainīties arī sestās vietas ieguvēji, ko savā starpā noskaidros "Jelgava" un "Tukums 2000". Mačs notiks Jelgavā, kas ir divus punktus priekšā tukumniekiem.
Viesiem nevarēs palīdzēt šīs sezonas virslīgas patīkamākais pārsteigums Ingars Pūlis, kurš uzvarā pret "Audu" (1:0) izcēlās ne tikai ar gūtiem vārtiem, bet arī kompensācijas laikā neapdomīgi rupji nospēlēja pret vārtsargu Kristeru Biti, nopelnot sarkano kartīti.
Pūlim, kurš nākamgad pārstāvēs "Liepāju", šosezon 18 gūti vārti, tas ir trešais rādītājs virslīgā un dalīta pirmā vieta no latviešiem kopā ar "RFS" uzbrucēju Jāni Ikaunieku. Pārliecinošs līderis ar 29 precīziem raidījumiem ir Ikaunieka komandas biedrs Darko Lemajičs.
Šosezon čempiona intriga atrisināta laikus un ceturtajam lielajam derbijam starp "Rīgu" un "RFS" ir vairs tikai prestiža nozīme. Tāpēc abas puses piekritušas spēli pārcelt no svētdienas uz piektdienu, lai uz Latvijas izlasi izsauktajiem spēlētājiem būtu papildu divas dienas gatavoties novembra spēlēm pret Ziemeļmaķedoniju un Serbiju.
