Populārākie ballīšu hiti "Zemenes", "Gauja", "Saulespuķe", "Zemenes sniegā", "Puika" jau 25 gadu garumā izpelnījušies klausītāju atzinību. Šoruden šie hiti skanēs pašas kantrimūzikas grupas "Apvedceļš" izpildījumā viņu 25 gadu jubilejas svinībās. Gaidāmi trīs vērienīgi jubilejas koncerti – 31. oktobrī Talsu kultūras centrā, 7. oktobrī Jelgavas kultūras namā, 21. novembrī Slampes kultūras pilī.
Grupas solists Jānis Krūmiņš atzīst, ka šo 25 gadu laikā grupai ir gājis visādi. "Ir bijuši gan gaišie, gan tumšie brīži. Mūziķa profesija ir samērā interesanta, bet nav jau arī maizes bez garoziņas. Braukāšana vēlās nakts stundās ir grūta un reiz ir pat bijusi viena nopietna avārija. Taču gribu uzteikt, ka tā pozitīvā ir bijis vairāk," atzīst mūziķis. Koncertos uzstāsies arī viņu pašu elki – grupa "Zeļļi", no kuriem savulaik smēlušies iedvesmu. "Mēs visi bijām sava laika bērni. Visi klausījāmies vienus un tos pašus ierakstus. Mēs sapratām, ka varam spēlēt vienkāršu mūziku un kļūt zināmi. Tolaik klausījāmies grupu "Zeļļi", kuri ir mūsu personīgie guru. Muzikantu visā Latvijā ir ļoti daudz, taču tas, kas pietrūkst, ir pašu sarakstītās dziesmas. Vajag karogu, ap kuru pulcēties."
Tūres organizators Sandis Mohovikovs uzsver, ka grupa "Zeļļi" ir tikai viens no pārsteigumiem, kas gaidāms koncertos. "Grupa "Zeļļi" ir "Apvedceļa" draugi, kuri vairs nesniedz koncertus, taču šoreiz uzstāsies kopā ar "Apvedceļu". Koncertu vadītāji būs aktieri Kristiāns Kareļins, kā arī Jānis Kirmuška. Koncertos skanēs labākais, kas 25 gados radīts. Lai grupa nospēlētu visas dziesmas, kuras par šiem gadiem radītas, vajadzētu vismaz 5–6 stundas. Tamdēļ arī grupa rūpīgi domā par repertuāru, lai šo visu varētu iekļaut vienā koncertā." Viņš arī norāda, ka jaunā paaudze vēl aizvien iemīļojusi grupas dziesmas. ""Zemenes" ir absolūts hits, arī dziesma "Brāl' ar dzīvi nekaulē", ko "Apvedceļš" izpilda kopā ar grupu "Bermudu divstūris"."
Grupas basģitārists Armands Leimanis atklāj, ka šīs būs īstas dzimšanas dienas svinības. ""Apvedceļa" ideja patiesībā radās pavasarī. Oktobrī bija brīdis, kad pirmo reizi uzstājāmies ar savām dziesmām. Tas arī simboliski ir atskats uz mūsu ceļa pirmsākumiem. Es negribētu šo nosaukt par tūri, jo tās patiešām ir mūsu dzimšanas dienas svinības." Savukārt Jānis Krūmiņš ar optimismu raugās grupas tālākajās gaitās. "Mūsu nākamais mērķis pēc jubilejas koncertiem ir aizbraukt uzspēlēt Amerikā. Jūnija beigās paskatīsimies, kā dzīvo latvieši Amerikā."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu