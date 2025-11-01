Overcast 10.2 °C
Partnerattiecību likums: labāks, nekā rādījās

Zigmunds Bekmanis
Zigmunds Bekmanis / Mājas Viesis
2025. gada 01. novembris, 00:00
2025. gada 01. novembris, 00:00
Janas un Lilitas ģimenē aug meitiņa Amēlija, un abas ir mīlošas mammas.
Janas un Lilitas ģimenē aug meitiņa Amēlija, un abas ir mīlošas mammas.
Foto: Foto no privātā arhīva.

Šā gada 1. jūlijā apritēja gads, kopš Latvijā ieviests Partnerības institūts, kas piešķir tiesības divām pilngadīgām personām neatkarīgi no dzimuma juridiski nostiprināt savas attiecības, reģistrējot tās oficiāli pie zvērināta notāra. Pirms šī regulējuma pieņemšanas Saeimā bija karstas debates un opozīcija balsoja “pret”. Lūkosim noskaidrot, kas šajā laikā mainījies!

Uzreiz pēc Partnerattiecību likuma pieņemšanas tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere sacīja, ka šī ir nozīmīga diena cilvēktiesību ievērošanā. “Pēc vairāk nekā divdesmit gadu ilgiem centieniem un dažādām likumprojektu iniciatīvām beidzot ir izdevies rast pāru kopdzīves regulējumu. Latvijas iedzīvotājiem, kuri daudzkārt palikuši valstij neredzami, es vēlos teikt – mēs jūs dzirdam, mēs jūs redzam un mēs esam ar jums. Mēs visi veidojam Latviju! Ikviens no jums ir būtiska sabiedrības sastāvdaļa, un ikviens ir pelnījis saņemt valsts aizsardzību. Nevienam nebūtu jāslēpjas, baidoties no līdzcilvēku spiediena vai diskriminācijas. Saeimas balsojums šodien skaidri norāda – mēs esam eiropeiska, tiesiska, demokrātiska valsts un mēs aizsargājam cilvēktiesības, ikviena cilvēka cieņu un privāto dzīvi.”

Solis sperts, bet tālāk ne

Partnerattiecību likumā pēc Nacionālās apvienības (NA) deputāta Jāņa Grasberga priekšlikuma tika ierakstīts, ka “partnerība nav pielīdzināma laulībai”, taču viņš un pārējie NA deputāti tik un tā balsoja pret partnerības pakotni. 

“No visām aktivitātēm saistībā ar šī likuma ieviešanu bija skaidri noprotams, ka tas ir solis viendzimuma laulību atzīšanas virzienā, kas mūsu vērtību sistēmā nav pieņemami, jo Latvijas Satversmē ir noteikts – laulība ir starp vīrieti un sievieti. Neskatoties uz opozīcijas balsu trūkumu, Partnerattiecību likums tomēr tika pieņemts, bet no organizācijām, kas vēlējās šo likumu, esmu dzirdējis, ka viņi līdz galam nav apmierināti ar rezultātu,” teic tagadējais Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs.

Līdz ar Partnerattiecību likuma pieņemšanu tika veikti grozījumi arī Maksātnespējas likumā, likumos “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, “Par valsts pensijām”, “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un Pacientu tiesību likumā, lai nodrošinātu noteiktus ekonomiskā un sociālā atbalsta pasākumus personām, kas stāsies partnerībā.

“Es joprojām uzskatu, ka Partnerattiecību likums ir “mīksts” un maz ko risina. 

Mēģinājums iet likumdošanas liberalizācijas virzienā, kā tas notiek daudzās rietumvalstīs, kur ir vienalga, kurš ar kuru slēdz laulību. Partnerattiecības jau varēja slēgt arī pirms šī likuma pieņemšanas, tikai tagad to izdarīt ir vienkāršāk un nav vairākas reizes jāiet pie notāra, bet pietiek ar vienu. Atzīstu, tas ir atvieglojums, un kā cilvēks pieņemu šo partnerības regulējumu,” saka Jānis Grasbergs, piebil-stot, ka domas nav mainījis un viendzimuma pāru laulību integrēšanu mūsu likumdošanā nekad neatbalstīs.

Baznīca domas nemaina

Kad Saeimas vairākums konceptuāli nolēma atbalstīt tieslietu ministres virzīto likumprojektu pakotni Partnerības institūta ieviešanai, ar atklātu vēstuli pie Saeimas deputātiem vērsās Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji, kurā cita starpā bija teikts:

“Pretargumentus šiem mēģinājumiem izveidot laulībai paralēlu pāru kopdzīves institūtu esam jau daudzkārt uzskaitījuši, tāpēc arī šobrīd mūsu nostāja ir noraidoša. Uzsvērsim, ka partnerības reģistrācija nebūt nav viss, ko vēlas panākt šī un līdzīgo likumprojektu virzītāji un viņu atbalstītāji, ko skaidri parāda citu Eiropas un pasaules valstu 21. gadsimta pirmo gadu desmitu pieredze. Partnerattiecību reģistrācijai drīz vien seko prasība pēc viendzimuma laulībām un bērnu adopcijas. Valstij ir pienākums reģistrēt, atzīt un tiesiski, sociāli un ekonomiski aizsargāt tikai viena veida pāru savienību – laulību starp sievieti un vīrieti. Šī ir vienīgā savienība, kurā dzimušie un augušie bērni pilnā mērā bauda vecāku rūpju un mīlestības augļus.”

Arī tagad balsotu “par”

“Esmu gandarīts par savu balsojumu. Tas bija pareizs lēmums, jo Tieslietu ministrijas sagatavotajā likumprojektā bija sabalansēti gan humāni un praktiski risinājumi cilvēkiem dažādās jomās, gan ņemti vērā Satversmes tiesas norādījumi izturēties vienlīdzīgi un taisnīgi pret visiem Latvijas pilsoņiem,” kāpēc balsojis “par”, skaidro partijas “Jaunā Vienotība” Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.

Viņš atzīst, ka, pieņemot Partnerattiecību likumu, nekādas negatīvas sekas, ar kurām baidīja populisti, nav radušās un deputāts pat esot saņēmis pateicības vārdus no partnerību noslēgušiem cilvēkiem. “Partnerattiecību likuma pieņemšana bija arī ļoti cilvēcisks solis, jo esam daļa no Eiropas kopienas, kur visu cilvēku tiesības ir vienlīdz svarīgas.”

Arī Zaļo un zemnieku partijas Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis savu personīgo atbalstu šī likuma pakotnei balsta Satversmes tiesas lēmumā par juridisku tiesību došanu šādām partnerattiecībām.

Notāri apmierināti

“Pirmajā gadā noslēgto partnerību skaits apliecina, ka šis jaunais institūts ir pieprasīts un vajadzīgs sabiedrībai kopumā, tas atbilst tās vajadzībām un veicina tiesisko kārtību pāru attiecībās. Veiksmes atslēga ir regulējuma skaidrība un vienkāršība – partnerības ir viegli gan noslēgt, gan izbeigt. Taču vissvarīgākais ir tas, ka reģistrēta partnerība nodrošina personām juridisku, ekonomisku un sociālu aizsardzību valsts līmenī,” uzsver Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Aigars Kaupe.

Kad partnerībā bērns

Tomēr aplaudēt politiķu veikumam vēl par agru, jo reālajā dzīvē partnerību noslēguši pāri vairākās dzīves jomās saskaras ar grūtībām. Jana un Lilita kopā ir jau desmit gadus, no tiem – sešus gadus precējušās un ģimenē audzina četrgadīgu meitiņu Amēliju. Viņas aizbraukušas apprecēties uz Dāniju. Tas gan vairāk bijis simbolisks solis, jo Latvijas likumdošanā tas neko nemaina. Taču par savām attiecībām jaunās sievietes cīnījušās tiesā un 2022. gadā panākušas, ka ar tiesas spriedumu atzītas par ģimeni, tādēļ reģistrēt partnerību vairs nav bijis nepieciešams.

“Mūsu dzīvē trūkums ir tas, ka, piemēram, ejot kārtot dokumentus, nevaram rēķināties – viss uzreiz būs kārtībā un notiks tā, kā esam ieplānojušas, jo jācer uz cilvēku labvēlību. Bet, no otras puses, redzam arī pozitīvas pārmaiņas, un sabiedrība mūsu attiecības sāk pieņemt par ģimeni,” pārdomās dalās Lilita.

“Manuprāt, Partnerattiecību likuma pieņemšana ir ļoti labs žests, ar ko valsts parāda, ka viņi mūs redz un uztver kā daļu no Latvijas sabiedrības. Diemžēl šajā likumā ir ierobežots tiesību piešķīrums, kas nerisina daudzus jautājumus, jo īpaši viendzimuma pāriem. Partnerība atļauj man būt ar kādu kopā, bet, ja es vēlos būt ar kādu kopā, tad arī būšu neatkarīgi no šīs atļaujas. Turpināšu dzīvot, kā līdz šim, un varbūt kaimiņi pat nezinās, ka viņiem līdzās dzīvo viendzimuma pāris, taču gribu runāt par juridiskajām tiesībām.

Ieteiktie raksti

Tā kā mums ģimenē aug meita, Partnerattiecību likums nerisina nekāda veida attiecības starp vecākiem un bērniem. Manā gadījumā esmu partnerībā ar bērna bioloģisko māti, bet pēc būtības meitai esmu sveša sieviete, kaut gan viņu audzinām kopā. Tādēļ mums nācās vērsties tiesā, lai es tiktu atzīta par vienu no bērna vecākiem.”

Jana skaidro, kāpēc juridiski apliecināts vecāka statuss nav untums. Ja bērns apmeklē dažādus radošos pulciņus, izdevumus par nodarbībām viņa var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam kā attaisnotos izdevumus. Sākumā VID tos nav pieņēmis. Vajadzējis rakstīt iesniegumu, pievienojot tiesas lēmumu, un tad viss bijis kārtībā.

“It kā sīkumi, bet šāda ikdienišķu lietu risināšana paņem daudz laika un enerģijas, kaut likumdevēji varēja šo procesu atvieglot. Šobrīd man skumji raudzīties uz daudzu politiķu aktivitātēm, kas acīmredzot, jau gatavodamies nākamajām Saeimas vēlēšanām, kaismīgi iestājas par tradicionālajām vērtībām un mūs uzskata par šo vērtību grāvējiem,” savas sajūtas pauž Jana un aicina šos politiķus uz cilvēcisku sarunu ar kādu no LGBT kopienas, lai viņi saprastu, ka “velns nav tik melns, kā tiek mālēts”.

“Mēs gribam dzīvot vienkāršu, parastu dzīvi, un vienīgais svarīgais ir tiesību jautājums. 

Būtiski ir sakārtot partnerībā dzīvojošu cilvēku attiecības ar bērniem. Neesmu pārliecināta, vai esošajā Partnerattiecību likuma pakotnē var veikt izmaiņas, iespējams, nepieciešams cits regulējums.”

Jana zina, ko par bērniem viendzimuma ģimenēs domā kristīgā baznīca, bet viņa uzsver, ka bērna ienākšana arī šādās ģimenēs ir ļoti izsvērts lēmums. “Pirms mēs ar Lilitu kļuvām par Amēlijas vecākiem, izspriedām visdažādākos variantus, kas var notikt, ņēmām vērā gan plusus, gan mīnusus. Bijām šim solim labi sagatavojušās. Pētījumi ir pierādījuši, ka bērni, kuri aug viendzimuma ģimenēs, izaug empātiskāki pret citiem. Esam runājušas ar meitu par dažādiem ģimeņu modeļiem un nekad neesam teikušas, lūk, mamma un mamma ir tas pareizākais veids, kā dzīvot kopā. Vienmēr uzsveram, ka var būt arī citādi – gan tētis un mamma, gan ģimenes, kurās bērnus audzina tikai viens no vecākiem vai vecmāmiņa, vectētiņš vai abi kopā.”

Jana uzskata, ka bērnu interesēs ir viendzimuma partnerībā esošu vecāku tiesību sakārtošana. “Kas notiks ar manu īpašumu, ja manis vairs nebūs? Jā, ir tiesas lēmums, bet to mani tiešie radinieki var apstrīdēt, taču es gribu, lai šo īpašumu mantotu meita. Šādu situāciju minu kā piemēru. Man nav par ko satraukties, jo man ir labas attiecības ar tuviniekiem, bet tā jau nav visās ģimenēs. Turklāt, tiklīdz parādās iespēja tikt pie naudas, tas ir pārbaudījums jebkurām attiecībām. Ja reiz politiķi un sabiedrība runā par to, ka viss ir jādara bērnu interesēs, tad pie tā arī jāstrādā, nevis jāmētājas ar populistiskiem saukļiem pirms kārtējām vēlēšanām.”

Pirmie partneri

Tikko Partnerattiecību likums stājās spēkā, paši pirmie pie notāra savas attiecības reģistrēja Jānis un Maksims, pievērsdami šim notikumam arī milzīgu mediju uzmanību. “Bija šoks, jo nebijām pieraduši būt tādā uzmanības centrā. Kad atbraucām pie notāra, jutāmies kā slavenības, un tas arī bija nedaudz stresaini šajā mums tik nozīmīgajā brīdī. Taču drīz nomierinājāmies,” atceras Jānis. Viņš ar Maksimu ir kopā jau sešarpus gadus.

“Beidzot valsts acīs mēs eksistējam, mēs esam. Gribējām būt paši pirmie un parādīt piemēru citiem, un tas arī izdevās. Par savu attiecību reģistrēšanu bijām domājuši jau diezgan ilgi, vienkārši Latvijā nebija tādas iespējas. Mēs pat apsvērām variantu doties uz ārzemēm ne tikai laulāties, bet pavisam prom no Latvijas uz Dāniju, Vāciju vai Norvēģiju. Ja valsts mūs neredz, tad rodas jautājums, vai valsts vēlas, lai mēs šeit maksājam nodokļus.”

Taču pēc Partnerattiecību likuma pieņemšanas Jānis un Maksims domas par aizbraukšanu metuši pie malas, jo beidzot sagaidījuši pretimnākšanu no valsts un arī viņu tiesību respektēšanu. Ģimenē bērnu nav, un viņi tos arī neplāno. “Tas mūsu dzīvi atvieglo. Tā kā mums abiem ir kopēji rēķini, vairs nevajag uztraukties un skaitīt, cik naudas viens otram pārskaitām, jo esam viena mājsaimniecība. Turklāt no partnerības būtisks ieguvums ir arī tas, ja gadījumā kādam rodas veselības problēmas un nepieciešams ārstēties slimnīcā, otrs partneris šādā brīdī var būt klāt,” labās lietas min Jānis, taču norāda arī uz trūkumiem.

“Mēs gribam pirkt dzīvokli, bet Partnerattiecību likumā nav atrisināts mantošanas jautājums, kura valstisku risinājumu gaidām tuvākajā nākotnē. Ja nu mans partneris nomirst, man nekas nepaliek un atliek vien cerēt uz viņa tiešo radinieku labvēlību, bet tā nav garantēta. Tāpēc šī likuma pakotnē vajadzētu ietvert arī partneru mantošanas tiesības.”

Jānis atzīst, ka līdz ar Partnerattiecību likuma pieņemšanu daļēji gaidas no valsts ir piepildījušās, bet viņi vēlētos, lai LGBT kopiena netiktu izmantota kā politiskais ierocis, kas diemžēl pēdējā laikā līdz ar vēlēšanu tuvošanos atkal notiek.

Jābūt turpinājumam

“Pieprasījums pēc partnerības reģistrēšanas ir gan viendzimuma, gan pretēja dzimuma pāriem. Nezinu, vai Partnerattiecību likums kādam ir pilnībā izmainījis dzīvi, taču zinu teikt, ka ir atvieglota saskarsme medicīnas iestādēs un ieguvumi nodokļu maksāšanā. Šis likums ir labs solis, lai radītu drošības sajūtu cilvēkiem, kuri nevēlas slēgt laulību vai arī neiekļaujas laulību ietvarā,” uzskata viendzimuma partnerattiecību atbalsta kustības “Dzīvesbiedri” vadītājs Kaspars Zālītis, kurš gan likuma pieņemšanas brīdī pirms teju diviem gadiem izteicās, ka, ieviešot partnerību, būtu nepieciešami grozījumi vēl septiņdesmit likumos, kaut tobrīd tādi tika veikti tikai astoņos.

“Šī Partnerattiecību likuma pakotne regulē attiecības starp cilvēku un valsti, nevis partnerībā esošu cilvēku savstarpējās attiecības. Tādēļ likumam noteikti būtu jāatrisina savstarpējās mantas veidošanas un mantošanas jautājumi. Arī bērnu tiesību jautājumi. Uz to esam vērsuši gan politiķu, gan politikas veidotāju uzmanību, bet labi apzināmies, ka jau ir sācies priekšvēlēšanu laiks un kādu brīdi šie jautājumi netiks risināti, vismaz ne šajā Saeimas sasaukumā,” ir pārliecināts Kaspars Zālītis.

Tikmēr kustība “Dzīvesbiedri” aicina tos, kuriem Partnerattiecību likums ir nepietiekams, vērsties tiesā un lūgt atzīt ģimeni plašākā kontekstā. Tās vadītājs norāda, ka Latvija ir palikusi daudz drošāka valsts, nekā bija pirms divdesmit gadiem, kad viņš sācis savas aktīvās gaitas LGBT kopienā. Nu jau šai kopienai ir savs vīru koris, vīru folkloras kopa un atbalsta grupas.

“Sabiedrības attieksme Latvijā ir būtiski mainījusies, cilvēki pret mums kļuvuši daudz pieņemošāki. To apliecina arī Partnerattiecību likuma pieņemšana un citu valstu pilsoņu interese šeit noslēgt partnerību, kas gan iespējams tikai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem. Esam daudz soļu priekšā, piemēram, Lietuvai un Polijai,” atzīst Kaspars.

Savukārt Igaunijā jau no pagājušā gada 1. janvāra var slēgt viendzimuma laulības. Viņš neprognozē, kad tas varētu būt iespējams pie mums. “Tas ir laika jautājums, bet, ņemot vērā Partnerattiecību likuma virzību, visu nevar iegūt uzreiz un mums jāiet uz priekšu soli pa solim. Sabiedrībā jau nekas nav mainījies, nekas slikts nav noticis, tikai tie cilvēki, uz kuriem attiecas šis likums, kļuvuši drošāki.”

Kāpēc likumprojekts par partnerattiecībām tapa tik ilgi un grūti, tas lielā mērā skaidrojams ar paaudžu maiņu, sabiedrībai kļūstot pieņemošākai un nobriedušākai. Līdzīgi bijis arī ar cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšanu un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu, palīdzot būt noderīgiem savai valstij. Lai viņi droši un patstāvīgi varētu pārvietoties pilsētvidē un sabiedriskās telpās. Arī Partnerības institūtam nepieciešami uzlabojumi, un cerēsim, ka kādai partijai vai domubiedru grupai neienāks prātā rosināt diskusijas par Partnerattiecību likuma atcelšanu, kā tas šobrīd notiek jautājumā par izstāšanos no Stambulas konvencijas, kura iestājas pret sievietēm vērstu vardarbību.

Uzziņa

  • Gada laikā līdz šā gada 1. jūlijam noslēgtas 613 partnerības, tostarp bijuši 235 viendzimuma un 378 dažādu dzimumu pāri.
  • No visām 25 gadījumos partnerība reģistrēta atbilsto-ši tiesas nolēmumam, bet 19 partnerības ir beigušās – deviņas ar laulībām, deviņas ar partnera nāvi un viena partnerība izbeigta ar abu partneru gribas izteikumu notāram.
  • Partnerību iespējams noslēgt pie jebkura zvērināta notāra Latvijā. Par to jāmaksā amata atlīdzība notāram un valsts nodeva. Vizīti pie notāra iespējams noturēt arī attālināti.
  • Partnerību noslēgušajiem ir tiesības iegūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus savstarpēju dāvinājumu un aizdevumu gadījumā, kā arī partnerim ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti ar otra partnera ārstniecību, ja viņš pats nebūs spējīgs par sevi parūpēties, tāpat tiek iegūtas sociālās garantijas, piemē-ram, otras personas nāves gadījumā.
  • Partneri var izmantot ģimenes locekļiem līdzvērtīgu aizsardzību citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, partneriem realizējot vienu no ES pamatprincipiem – pārvietošanās brīvību – un izvēloties dzīvesvietu citā ES dalībvalstī.
  • Partnerību nevar noslēgt personas, kuras ir laulībā, radinieki taisnā līnijā, brāļi un māsas, pusbrāļi un pusmāsas, kā arī tās, kurām jau ir noslēgta partnerība.

 

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".

 

