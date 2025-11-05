Divarpus reižu vairāk apkalpotu pasažieru un trīskārt plašāka teritorija – tāda Rīgas lidostas attīstības vīzija turpmākajiem 25 gadiem, kas iezīmēta VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" attīstības plānā. 

Rīgas lidostas attīstības plānā 2025.–2050. gadam noteiktie nākotnes izaugsmes soļi ļaušot uzņēmumam būt gatavībā nākotnes pieprasījumam, tehnoloģijām un pasažieru vajadzībām. "Ņemot vērā ģeopolitiskā konteksta sarežģītību un nenoteiktību, attīstības plānā ir jāizmanto uz pieprasījumu balstīta pieeja. Ierosinātie projekti nedrīkst būt piesaistīti noteiktiem termiņiem, to īstenošana jāpakārto aviosatiksmes intensitātei, tādējādi nodrošinot, ka ieguldījumi ir saskaņoti ar reālajām vajadzībām," uzsver dokumenta autori.

Jaunajā attīstības plānā esošās lidostas infrastruktūras uzturēšana līdz 2050. gadam izmaksātu aptuveni 300 miljonus eiro, bet jauno investīciju projektu būvniecība izmaksātu vēl aptuveni 500 miljonus eiro, – preses konferencē skaidroja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Attīstības projektus lidosta īstenos ar saviem līdzekļiem, kā arī piesaistot finansējumu no starptautiskām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības (ES) fondiem un citiem avotiem.

