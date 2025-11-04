Zviedrijas mūzikas straumēšanas gigants "Spotify" šogad trešajā ceturksnī strādājis ar 899 miljonu eiro tīro peļņu, tai vairāk nekā dubultojoties salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn, teikts uzņēmuma otrdien publiskotajā paziņojumā.
Vienlaikus kompānijas pamatdarbības peļņa trešajā ceturksnī gada griezumā pieaugusi par 28%.
"Spotify" norāda, ka maksas abonentu skaits pagājušajā ceturksnī gadā griezumā pieaudzis par 12% un sasniedzis 281 miljonu, bet ikmēneša aktīvo lietotāju skaits kopumā palielinājies līdz 713 miljoniem.
Tikmēr uzņēmuma ienākumi ceturksnī pieauguši par 7% un sasnieguši 4,3 miljardus eiro.
"Spotify" septembra izskaņā paziņoja, ka Daniels Eks 1. janvārī pametīs izpilddirektora amatu un kļūs par padomes priekšsēdētāju ar izpildfunkcijām. Savukārt uzņēmuma produktu un tehnoloģiju vadītājs Gustavs Sēdestrems un komercdirektors Alekss Norstrems turpmāk kopā pildīs izpilddirektora pienākumus.
Kā ziņots, "Spotify" pērn strādāja ar 1,1 miljardu eiro tīro peļņu, salīdzinot ar 532 miljonu eiro zaudējumiem gadu iepriekš, tādējādi reģistrējot pirmo gada peļņu uzņēmuma vēsturē.
