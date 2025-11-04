Platformā “ManaBalss.lv” iniciatīva ar aicinājumu Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam neparakstīt likumu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas pāris dienās savākusi vairāk nekā 60 000 parakstu, kļūstot par populārāko iniciatīvu vietnes vēsturē. Tās autore ir alūksniete Linda Auziņa, kura, kā raksta izdevums "Alūksnes un Malienas ziņas", atzīst, ka rīkoties viņu pamudinājusi netaisnības sajūta pēc Saeimas balsojuma.
"Demokrātija nemīl klusumu — vardarbība gan," viņa uzsvēra, piebilstot, ka iniciatīva ir veltījums visām sievietēm, kuras cietušas no vardarbības.
Auziņa uzskata, ka izstāšanās no konvencijas būtu solis atpakaļ un aicina cilvēkus neļauties dezinformācijai: "Mums jāiemācās uzticēties pieredzei un faktiem, ne bailēm un mītiem."
Viņa cer, ka parakstu skaits pierāda — sabiedrībā joprojām dzīvo līdzjūtība un vēlme aizstāvēt cilvēka cieņu.
Alūksniete, kura līdz šim nav bijusi aktīva politikā, uzsver, ka ikviens var rīkoties
"Esmu pavisam parasts cilvēks. Dzimusi un augusi Alūksnē, strādāju, studēju, audzinu dēliņu. Neesmu bijusi sabiedriski aktīva, bet šī situācija man lika sajust - ja ne tagad, tad kad? Varbūt pienācis laiks katram no mums darīt vairāk," viņa spriež.
Plašāk lasiet avīzē "Alūksnes un Malienas ziņas".
