Komentējot Saeimas deputātu balsojumu par Stambulas konvenciju, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" izteica nožēlu par politiķu lēmumu.
"Neaizmirsīsim, ka tas ir starptautisks dokuments un ar šo balsojumu tiek pieviltas tās valstis, kuras ir šajā konvencijā," norādīja premjere, piebilstot, ka ar šo ziņu Latvijas vārds pasaules mediju pirmajās lappusēs tiek minēts ne tajā pozitīvākajā gaismā.
