Kā savā "Facebook" profilā raksta režisors un kustības "Bez partijām" dibinātājs Alvis Hermanis, tad politiķa un Saeimas deputāta Didža Šmita vadībā ekspertu un juristu grupa jau pusgadu gatavojusi analīzi un priekšlikuma projektu jaunajai vēlēšanu sistēmai, kurā partijām vairs nebūs vietas. 

Tas vedina domāt, ka topošās partijas faktiskais organizatoriskais motors, iespējams, ir tieši Didzis Šmits, kurš 14. Saeimā iekļuva ar "Apvienoto sarakstu", no kura vēlāk izstājās. Aktīvajam un uzņēmīgajam Šmitam ar viņa domubiedriem politiskais projekts "Bez partijām" varētu būt labs starta laukums iekļūšanai 15. Saeimā. Tikmēr "bezparteisko" publiskā seja režisors Alvis Hermanis savos "Facebook" ierakstos un intervijās turpina uzstāt, ka jaunās partijas vienīgais programmatiskais mērķis esot pilnībā mainīt vēlēšanu sistēmu, lai Saeimas deputātus – "labākos no labākajiem" – varētu ievēlēt pilsoņi tieši, bez nepieciešamības kandidātiem vispirms iekļūt partiju sarakstos. 13. Saeimā pieredzējām politisko spēku "KPV LV" (Kam pieder Latvija?), kuru sākotnēji vadīja aktieris Artuss Kaimiņš. "KPV LV" viens no populistiskajiem saukļiem bija "Likvidēt koalīcijas padomi!" – kā visu nelaimju cēloni. Režisors Alvis Hermanis ir atvēzējies daudz plašāk un grib atstāt partijas vispār ārpus vēlēšanu procesa. Manuprāt, politika bez partijām ir kā literatūra bez rakstniekiem.

Pagaidām "bezparteiskie", paši to, iespējams, nemaz neapzinoties, jau savas tapšanas sākumā atkārto Latvijas politiskajām partijām piemītošo kaiti – uzskatīt vēlētājus par muļķiem. Nu kurš adekvāts cilvēks var ņemt par pilnu Hermaņa kunga plānoto grandiozo shēmu – Saeimas vēlēšanās 2026. gada 3. oktobrī ar partiju "Bez partijām" iegūt 51 vietu, pieņemt jaunu

