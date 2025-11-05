Spānijas dabas fotogrāfam Anhelam Idalgo valsts dienvidos mežainā apvidū Haenas pilsētas tuvumā izdevies iemūžināt reto Ibērijas lūsi, latīniski Lynx pardinus, precīzāk, lūseni, kura turklāt ir balta.
Idalgo fotogrāfijas izvietojis sociālajos tīklos, un tās strauji kļuvušas populāras Spānijas un ārvalstu medijos. Ibērijas lūši jau tā ir ārkārtīgi reta suga, un 21. gadsimta sākumā tos pat uzskatīja par izmirušiem, taču balts īpatnis sastapts vispār pirmo reizi vēsturē. Dabas pētnieki tagad lauza galvu, kādu vides faktoru ietekmē dzīvnieks, kas nodēvēts par "Vidusjūras mežu balto spoku", tāds kļuvis. ES finansētās Ibērijas lūšu populācijas atjaunošanas programmas pārstāvis Havjers Salsedo laikrakstam "El Pais" dzīvnieku atpazinis kā 2021. gadā dzimušo lūšumāti Satureju.
Dzimšanas brīdī tās kažoka krāsa bijusi normāla, taču kādā brīdī pigmentācija sākusi mainīties, neietekmējot ne Saturejas uzvedību, ne attiecības ar sugasbrāļiem. Zinātnieki atzīmē, ka tas nav ne albīnisms, ne leikisms (pigmentācijas zudums).
Aptauja
Cik bieži lasi/klausies tiešsaistes mediju LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu