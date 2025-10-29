Šoreiz esmu spiests apbrīnot daudz kritizēto ASV prezidentu Donaldu Trampu. Nu kā viņam izdevās divu nedēļu laikā apburt pasauli ar savu vīziju (20 punktu plānu) par mieru un uzplaukumu "Jaunajā Gazā", kurā ieplūdīs desmitiem miljardu lielas atjaunošanas investīcijas un kuru pārvaldīs Miera Padome ar viņu pašu – Donaldu Trampu – priekšgalā?
Un panākt to, lai daudzu valstu līderi, kas paši nav ar pliku roku ņemami, noticētu šīs vīzijas īstenošanas iespējai?
Skatoties Ēģiptes Šarm eš Šeihas kūrortā 13. oktobrī notikušo 30 valstu vadītāju tikšanos ar prezidentu Trampu, kas baudīja visu klātesošo uzslavas par savu spēju sasniegt gandrīz neiespējamo – mieru Gazā, mani neatstāja sajūta, ka es redzu nemirstīgā Ilfa un Petrova romāna "Divpadsmit krēsli" galvenā varoņa – harismātiskā afērista Ostapa Bendera – mūsdienu reinkarnāciju, kas savaldzinātajiem nomaļa Krievijas ciema Vasjuki iedzīvotājiem klāsta nākotnes ainas, kad viņu ciems kļūs par valsts galvaspilsētu, savukārt Maskava tiks pārdēvēta par Jaunajiem Vasjukiem. Tomēr romānā šī epizode Benderam nebeidzās labi un nācās bēgt. Savukārt Šarm eš Šeihā Trampa klāstītās pasaciņas, šķiet, guva nedalītu atsaucību. Gazas miera samitā, saprotamu iemeslu dēļ, nepiedalījās abi galvenie kara dalībnieki Izraēla un teroristu grupējums "Hamās". Jau tajā pašā vakarā pēc Izraēlas spēku atvilkšanas "Hamās" nošāva vairākus cilvēkus, kurus turēja aizdomās par sadarbību ar Izraēlu, tādējādi uzskatāmi parādot, kurš joprojām ir un arī turpmāk būs saimnieks Gazā.
Kur tad slēpjas Trampa izdomātā miera plāna galvenais defekts, kas pilnībā noārda tā īstenošanas iespēju? Plāns paredz, ka "Hamās" paši atbruņosies un atsacīsies no jebkādas dalības Gazas turpmākajā pārvaldē, kuru veiks "palestīniešu tehnokrāti" un bijušais britu premjers Tonijs Blērs, kurš, šķiet, tiešām uztver nopietni šo viņam paredzēto lomu.
"Hamās" jau paziņojis, ka neviens cits kā viņi paši Gazu nepārvaldīs. Tātad pilnīgs strupceļš jau pašā miera plāna īstenošanas sākumā!
Par spīti tam, ka "Hamās" šķietami piekrita miera plānam, atbrīvojot pēdējos 20 vēl dzīvos ķīlniekus.
"Hamās" teroristi ir pilnīgi iracionāls spēks, ar kuru ne par kādu mieru vienoties nevar. Viņus var tikai iznīcināt! Tramps tagad, kad Izraēlas ķīlnieki ir laimīgi atgriezušies mājās, protams, var piedraudēt, ka gadījumā, ja "Hamās" pretosies miera plāna turpmāko punktu īstenošanai, tad "elle ies vaļā!". Bet kurš tad šo "elli" nodrošinās? Izraēla, kas divu gadu laikā tā arī netika galā ar "Hamās"? Izraēlas sabiedrībai karš jau ir apnicis, un ir liels jautājums, vai tā būs gatava celties vēl vienam triecienam Gazas sektorā. Tas, ko Izraēla šobrīd var reāli veikt, ir ierobežot vai vispār neatļaut humāno kravu piegādes Gazas sektoram gadījumā, ja "Hamās" iespītēsies ar varas nodošanu tehnokrātiem. Ja Izraēla tomēr uzsāks jaunu militāro ofensīvu Gazā ar mērķi pilnībā fiziski likvidēt "Hamās", tā gandrīz garantēti saņems plašas starptautiskās sabiedrības nosodījumu un pat sankcijas no dažu rietumvalstu puses. Mēs jau aizvadītajos divos gados redzējām, ka karadarbība blīvi apbūvētajā Gazā izraisīja daudzu desmitu tūkstošu civiliedzīvotāju bojāeju, kurus "Hamās" faktiski izmantoja kā dzīvo vairogu. Rietumu sabiedrības, kas savos medijos nemitīgi vēroja traģiskās ainas no Gazas, nekādi negribēs pieredzēt kaut ko līdzīgu atkal. Vai "Hamās" neitralizāciju saudzējošākā režīmā var veikt Trampa miera plānā paredzētie starptautiskie miera spēki (Ēģipte, Turcija, Katara)? Nekādi nespēju iedomāties, ka šo valstu karavīri varētu virzīties iekšā Gazā, lai mēģinātu izdarīt to, ko divos gados nespēja Izraēla. Tās arī būs Trampa izsapņotā miera plāna beigas. Tālākais scenārijs, visticamāk, būs Izraēlas karaspēka atvilkšana līdz Gazas sektora robežām un militarizētas buferzonas izveidošana ap to, lai novērstu iespējamos nākamos "Hamās" uzbrukumus Izraēlas teritorijai.
Ja Trampa 13. oktobra šova īstais mērķis bija nevis mēģināt īstenot grandiozo miera plānu, bet vienkārši atbrīvot atlikušos ķīlniekus un pārtraukt karadarbību, tad šis mērķis patiešām ir sasniegts un Izraēlas tauta būs viņam mūžīgi pateicīga par to. No 250 ķīlniekiem 168 atgriezās dzīvi. Diez vai kāds cerēja uz šādu iznākumu kara sākumā. Arī "Hamās" var būt apmierināti – Izraēlai neizdevās viņus iznīcināt, un "Hamās" lieku reizi pārliecinājās, ka viņu piekoptā ķīlnieku sagrābšanas metode reāli strādā. Turklāt "Hamās" ieraudzīja, ka ar Gazas civiliedzīvotāju ciešanām TV ekrānos var labi ietekmēt starptautisko sabiedrību – Palestīnas karogi plīvoja plašās atbalsta demonstrācijās Eiropas valstu galvaspilsētās, arī Rīgā. Pirms 2023. gada 7. oktobra 137 valstis atzina Palestīnas valsti, šobrīd tādu ir jau 157 (no 193 valstīm ANO dalībniecēm). Burtiski pēdējo nedēļu laikā Palestīnu atzina tādas valstis kā Lielbritānija, Francija, Kanāda, Austrālija, Portugāle. "Hamās" var pat iedomāties, ka viņi ir šī kara patiesie uzvarētāji. Tagad varēs lēnā garā atkopties un gatavoties nākamajam karam ar Izraēlu.
Un ko tad visa pasākuma galvenā figūra – Donalds Tramps? ASV prezidents varēja apmierināti atzīmēt savā sarakstā astoto pārtraukto karu, kas jau ir kļuvis par viņa galveno starptautisko hobiju. Tomēr cerētā Nobela miera prēmija aizgāja gar degunu, un, ļoti iespējams, Tramps to nekad tā arī nedabūs – pārāk daudz ir pļāpāts par citu valstu teritoriju aneksiju.
